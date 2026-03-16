IRPF: ganhos com bets acima de R$ 28,4 mil precisam ser declarados

A Receita Federal determinou que os contribuintes que tiverem ganhos superiores a R$ 28,4 mil com bets terão de declarar no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 — ano calendário 2025.

O anúncio foi realizado durante entrevista coletiva no Ministério da Fazenda, nesta segunda-feira (16/3).

O prazo para realizar o procedimento começa na próxima segunda-feira (23/3) às 8h e termina 23h59 do dia 29 de maio deste ano.

Em atualização.