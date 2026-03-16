Cotidiano
IRPF: ganhos com bets acima de R$ 28,4 mil precisam ser declarados
A Receita Federal determinou que os contribuintes que tiverem ganhos superiores a R$ 28,4 mil com bets terão de declarar no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2026 — ano calendário 2025.
O anúncio foi realizado durante entrevista coletiva no Ministério da Fazenda, nesta segunda-feira (16/3).
O prazo para realizar o procedimento começa na próxima segunda-feira (23/3) às 8h e termina 23h59 do dia 29 de maio deste ano.
Em atualização.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Cotidiano
Elenco das Craques do Futuro realiza treinamento no Sesc
O elenco das Craques do Futuro realiza nesta segunda, 16, no Sesc, um treinamento físico seguido de um trabalho técnico no campo do Sesc visando o confronto contra o Vitória. A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 será disputada na quinta, 19, às 13 horas(hora Acre), no Pituaçu, em Salvador, na Bahia.
“Estamos realizando os treinamentos dentro das nossas possibilidades. Fizemos um trabalho no José de Melo nesse domingo, mas falta campos para a nossa preparação”, afirmou a técnica Neila Rosas.
Embarca nesta terça
O grupo das Craques do Futuro embarca nesta terça, 17, para Salvador, e a intenção da comissão técnica é realizar um trabalho antes do confronto contra o Vitória. A equipe acreana ainda não marcou gols no torneio nacional.
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Cotidiano
Final do Campeonato Estadual no sábado contará com a utilização do VAR
O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou nesta segunda, 16, a utilização do VAR na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será disputada no sábado, 21, a partir das 20 horas, no Tonicão.
“A implementação da tecnologia na decisão do Estadual será possível pelo apoio da CBF. Estamos reforçando o compromisso com a transparência, a justiça esportiva e qualidade da arbitragem do futebol acreano. A medida representa um avanço importante no futebol do Estado”, declarou o presidente Adem Araújo.
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Cotidiano
Governo do Acre investe na qualificação profissional das mulheres do Juruá e oferece mais 40 vagas em cursos do Ieptec
Surge mais uma boa oportunidade de profissionalização para mulheres do Vale do Juruá: o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece cursos de confeiteira e cuidadora infantil, para o público feminino de Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 16, e se estendem até sexta, 20.
Desta vez, são 40 vagas, 20 por curso, para mulheres (cis ou transgênero), prioritariamente, àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica e que desejam aprender, se aperfeiçoar ou empreender.
As capacitações fazem parte das ações de inclusão produtiva promovidas pelo programa Mulheres Mil, do governo federal, atuando no Acre desde 2024.
Por intermédio do governo do Acre e do Mulheres Mil, o Ieptec já capacitou 1.582 mulheres e, até o fim do ano, deve qualificar mais 720, em diversos setores, fortalecendo a autonomia feminina.
O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, afirmou: “A ampliação dessas ofertas integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer a educação profissional como instrumento de geração de emprego, renda e empreendedorismo. O Ieptec tem expandido o número de vagas para o público feminino e diversificado as áreas de formação”.
As inscrições são presenciais e, para participar da seleção, a candidata precisa ter a partir de 16 anos, apresentar o RG, CPF, comprovantes de residência e de dados bancários (para recebimento de bolsa), e possuir cadastro do credor, que deve ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O Ceflora é o centro do Ieptec responsável pela ministração dos cursos e local de realização das matrículas. A escola fica na Rua Paraná, nº 865, bairro Av. 25 de Agosto, e está recebendo inscrições no horário das 7h às 11h.
O curso de cuidadora infantil será realizado de 23 de março a 2 de junho, e o de confeiteira de 23 de março a 25 de junho. Para ambos os cursos, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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