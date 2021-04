Até as 15h desta sexta-feira (16), 46.233 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 56,5% do esperado que são 81.900 declarações.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 756.619 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Quanto antes entregar a declaração mais rápido o contribuinte receberá a restituição. Estando obrigado à apresentação da declaração e não fazendo no prazo previsto estará sujeito a multa.

Estados Expectativa IRPF 2021 Até 17h (16/04/21) % AC 81.900 46.233 56,5 AM 360.400 190.978 53,0 AP 86.400 46.866 54,2 RO 216.900 106.158 48,9 RR 67.200 35.200 52,4 PA 642.700 331.184 51,5 2ª Região Fiscal 1.455.500 756.619 52,0

