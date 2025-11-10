Conecte-se conosco

Irmãos são presos em Cruzeiro do Sul por agredir e ameaçar a mãe idosa para conseguir dinheiro para drogas

Publicado

4 minutos atrás

em

Vítima de 74 anos pediu medidas protetivas após anos de violência e ameaças dentro de casa

Dois irmãos, Marcos, de 40 anos, e Thurí, de 50, foram presos em flagrante pela Polícia Militar na tarde de sábado (8), acusados de ameaçar e agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos, para obter dinheiro destinado à compra de drogas e bebidas alcoólicas. O caso ocorreu no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul (AC).

Segundo informações da PM, a corporação foi acionada por telefone com a denúncia de que dois homens estariam destruindo objetos dentro da residência para coagir a mãe a entregar dinheiro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a idosa em estado de forte abalo emocional, relatando que sofre ameaças de morte e agressões físicas e psicológicas frequentes por parte dos filhos, ambos usuários de drogas e álcool.

Durante a ação, Marcos foi encontrado deitado no chão da casa, em estado de agitação e agressividade, enquanto Thurí tentou fugir, sendo capturado próximo a um bar. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia.

Populares relataram aos policiais que os irmãos são reincidentes em episódios de violência contra a mãe, chegando a furtar objetos domésticos e ameaçar incendiar a residência caso ela se negasse a dar dinheiro.

Cansada das agressões, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, afirmando não suportar mais a convivência com os filhos e as perturbações constantes provocadas por eles.

Polícia Civil recupera veículo furtado mediante fraude e prende suspeito em Rio Branco

Publicado

25 segundos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Ação rápida da Polícia Civil resulta na recuperação de um Fiat Uno e na prisão do suspeito. Foto: reprodução

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), recuperou um veículo automotivo marca Fiat, modelo Uno, que havia sido furtado mediante fraude contra a vítima. A ação ocorreu na última sexta-feira, 7, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o automóvel estava sendo anunciado para venda quando o suspeito demonstrou interesse em comprá-lo e solicitou à vítima a realização de um teste drive, o que foi autorizado. No entanto, após sair com o veículo, o indivíduo não retornou, e o bem não foi mais localizado.

Após diligências e trabalho investigativo, a equipe da DCORE conseguiu localizar o veículo na região do Bosque, sob a posse de Francisco Leonardo Brasil. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, pulando muros e passando por telhados de residências, momento em que sofreu ferimentos nas pernas provocados por cortes.

O indivíduo foi imediatamente socorrido ao pronto-socorro para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que a investigação prosseguirá com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e apurar possíveis conexões do suspeito com outras ocorrências semelhantes.

 

Fonte: PCAC

DPE abre inscrições para composição do Conselho da Ouvidoria-Geral Externa

Publicado

9 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Foto: Arquivo/DPE/AC

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Ouvidoria-Geral Externa, publicou nesta segunda-feira, 10, o edital de chamamento público nº 001/2025, que regulamenta o processo de seleção de entidades, movimentos sociais e cidadãos para compor o Conselho Consultivo da Ouvidoria-Geral. O órgão tem caráter participativo, consultivo e propositivo, com o objetivo de fortalecer a transparência, o controle social e a aproximação entre a Defensoria e a sociedade civil.

O edital prevê a escolha de 12 membros, sendo o ouvidor-geral, que presidirá o colegiado, sete representantes de organizações e movimentos sociais da capital, três do interior e um cidadão ou cidadã com reconhecida militância social e atuação nas áreas relacionadas aos direitos humanos e à missão institucional da Defensoria.

De acordo com o documento, o Conselho tem como finalidade assegurar a participação popular na construção, avaliação e fiscalização das políticas institucionais da DPE/AC, promovendo o diálogo com a sociedade e a escuta qualificada, especialmente de grupos em situação de vulnerabilidade. Entre as atribuições do colegiado estão a proposição de temas de deliberação, a elaboração de relatórios críticos, o acompanhamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria e o incentivo à transparência pública.

O mandato dos conselheiros será de dois anos, com possibilidade de uma recondução. As reuniões serão regulares, e a ausência injustificada em três encontros consecutivos ou cinco intercalados no período de um ano implicará na substituição automática do representante.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 11 e 25 de novembro de 2025, de forma presencial na sede da Ouvidoria-Geral (Av. Antônio da Rocha Viana, nº 3057, sala 103, Bairro Santa Quitéria, Rio Branco/AC), ou por e-mail, pelo endereço [email protected].

Poderão participar entidades e movimentos sociais legalmente constituídos há pelo menos um ano, que atuem na defesa dos direitos humanos ou em áreas correlatas — como direitos das mulheres, população LGBTQIA+, comunidades indígenas, pessoas com deficiência, população carcerária, infância e juventude, saúde, habitação e igualdade racial. Também podem se inscrever cidadãos e cidadãs com reconhecida militância nessas áreas e experiência em participação social e controle público.

Toda a documentação exigida deverá ser enviada em formato PDF único, e o não cumprimento das exigências poderá resultar no indeferimento da inscrição.

A escolha dos membros será realizada com base em critérios de representatividade social, diversidade e relevância da atuação na defesa dos direitos humanos. O resultado preliminar está previsto para o dia 3 de dezembro, com prazo para recursos entre 5 e 8 de dezembro. A divulgação final ocorrerá em 12 de dezembro, e a posse dos novos conselheiros está marcada para o dia 16 de dezembro de 2025, em reunião pública da Ouvidoria-Geral.

Foragido do Acre morre após troca de tiros com a PM em São Paulo

Publicado

21 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Ex-detento havia sido condenado por integrar organização criminosa e estava foragido desde março deste ano

O acreano Jhon Pablo Rocha de Nóbrega, de 28 anos, morreu após ser baleado durante uma perseguição policial na cidade de São Paulo (SP). O foragido chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, o ex-detento tentou fugir de uma abordagem na Vila Cubatão, área que faz parte da comunidade de Paraisópolis, e acabou atingido por disparos.

Natural do Acre, Jhon Pablo havia sido denunciado pelo assassinato de Daiane Brito da Silva, crime ocorrido em 28 de março de 2019, na Rua Floriano Peixoto, região central de Rio Branco. Na mesma ação, outra jovem foi baleada, mas sobreviveu ao ataque.

Em março deste ano, o acusado foi julgado à revelia — já que não compareceu à sessão — e absolvido das acusações de homicídio e tentativa de homicídio. No entanto, acabou condenado a 4 anos e 1 mês de prisão por integração em organização criminosa.

Com a decretação da prisão, Jhon Pablo passou à condição de foragido até ser localizado pela PM paulista na última ação que resultou em sua morte.

