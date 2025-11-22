Irmãos são mortos em confronto armado com o Batalhão de Choque em Machadinho, em RO

Dois irmãos morreram após um confronto armado com equipes do Batalhão de Choque na tarde desta quinta-feira (20), na RO-133, em Machadinho do Oeste. Eles estavam em um Renault Clio vermelho e, segundo o registro, atiraram contra os policiais durante a perseguição e novamente ao tentar fugir para uma área de mata.

Segundo o que apurou a guarnição do setor de patrulhamento, o veículo trafegava em alta velocidade por volta de 16 horas, quando recebeu ordem de parada e iniciou fuga, caracterizando, em tese, crimes de desobediência e direção perigosa. As equipes fizeram uma manobra de retorno e iniciaram acompanhamento tático pela rodovia.

Conforme descrito no registro, ao se aproximar de uma ponte o condutor realizou manobra evasiva e disparos foram feitos de dentro do carro, configurando tentativa de homicídio qualificado contra os policiais. As guarnições reagiram para neutralizar a agressão.

O veículo seguiu em fuga até entrar em uma área de areia fofa, onde ficou preso. Dois homens armados desceram do carro e voltaram a atirar contra as equipes, provocando novo confronto. Os policiais responderam aos disparos para garantir sua integridade.

Após buscas na mata, os dois envolvidos foram encontrados caídos — um com ferimento no tórax e outro com ferimento na perna. Com eles estavam duas armas de fogo, munições e aparelhos celulares. A perícia foi acionada, mas, devido à distância e ao histórico de conflitos na área, não conseguiu chegar imediatamente ao local.

Identificados pelas iniciais A. S. S., os irmãos foram socorridos até o Hospital Municipal de Machadinho do Oeste, onde a médica de plantão constatou os óbitos. O veículo utilizado na fuga foi recolhido para procedimentos legais.

As ações do Batalhão de Choque seguem em andamento na região durante a Operação Reintegração de Posse Grupo Di Gênio.

Fonte: www.rondoniagora.com

