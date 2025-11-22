Brasil
Irmãos são mortos em confronto armado com o Batalhão de Choque em Machadinho, em RO
Dois irmãos morreram após um confronto armado com equipes do Batalhão de Choque na tarde desta quinta-feira (20), na RO-133, em Machadinho do Oeste. Eles estavam em um Renault Clio vermelho e, segundo o registro, atiraram contra os policiais durante a perseguição e novamente ao tentar fugir para uma área de mata.
Segundo o que apurou a guarnição do setor de patrulhamento, o veículo trafegava em alta velocidade por volta de 16 horas, quando recebeu ordem de parada e iniciou fuga, caracterizando, em tese, crimes de desobediência e direção perigosa. As equipes fizeram uma manobra de retorno e iniciaram acompanhamento tático pela rodovia.
Conforme descrito no registro, ao se aproximar de uma ponte o condutor realizou manobra evasiva e disparos foram feitos de dentro do carro, configurando tentativa de homicídio qualificado contra os policiais. As guarnições reagiram para neutralizar a agressão.
O veículo seguiu em fuga até entrar em uma área de areia fofa, onde ficou preso. Dois homens armados desceram do carro e voltaram a atirar contra as equipes, provocando novo confronto. Os policiais responderam aos disparos para garantir sua integridade.
Após buscas na mata, os dois envolvidos foram encontrados caídos — um com ferimento no tórax e outro com ferimento na perna. Com eles estavam duas armas de fogo, munições e aparelhos celulares. A perícia foi acionada, mas, devido à distância e ao histórico de conflitos na área, não conseguiu chegar imediatamente ao local.
Identificados pelas iniciais A. S. S., os irmãos foram socorridos até o Hospital Municipal de Machadinho do Oeste, onde a médica de plantão constatou os óbitos. O veículo utilizado na fuga foi recolhido para procedimentos legais.
As ações do Batalhão de Choque seguem em andamento na região durante a Operação Reintegração de Posse Grupo Di Gênio.
Fonte: www.rondoniagora.com
Comentários
Brasil
Flávio pede que apoiadores evitem PF e vão a vigília por Bolsonaro
Senador manteve convocação para vigília na frente do condomínio após prisão de Bolsonaro
Apesar da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a vigília que estava marcada para ocorrer neste sábado (22/11), por iniciativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deve ocorrer.
O senador convocou o ato pelas redes sociais na tarde deste sábado e reiterou o convite aos apoiadores, em live transmitida, para que sigam rumo à frente do condomínio de Bolsonaro.
“Neste momento difícil e de total ruína da democracia, peço a todos que não se precipitem em nada, por exemplo, não vão para frente da sede da PF. Quem puder, venha para a vigília hoje, às 19h, para buscamos antes de qualquer coisa a força de Deus”, escreveu Flávio nas redes sociais.
A vigília convocada por Flávio é citada na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao decretar a prisão preventiva de Bolsonaro. O pedido encaminhado pela Polícia Federal (PF) à Corte afirma que a aglomeração colocaria em risco os agentes, além do próprio Bolsonaro, em uma eventual fuga.
O documento cita a postagem de Flávio Bolsonaro, que “incita adeptos” de Bolsonaro “a se deslocarem até as proximidades da residência do condenado”.
“O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições”, diz trecho da decisão de Moraes.
24 horas
Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro se manifeste em 24 horas para explicar por que o ex-chefe do Palácio do Planalto tentou violar a tornozeleira eletrônica, que utilizava desde 18 de julho — poucos dias depois de ter tido a prisão domiciliar decretada pelo ministro.
Após a manifestação da defesa, Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se pronuncie no mesmo prazo.
Comentários
Brasil
Porto Velho abre programação natalina com ação inclusiva para pessoas com deficiência; público geral participa a partir deste sábado
Primeira noite do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada” tem acesso exclusivo a PCDs e neurodivergentes, com ambiente adaptado e apoio sensorial
A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta sexta-feira (21), a programação do Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantadacom uma ação voltada exclusivamente para pessoas com deficiência e neurodivergências, no Parque da Cidade. A partir das 16h30, o público pôde acessar antecipadamente as atrações em um ambiente mais calmo, adaptado e com suporte sensorial. A entrada foi gratuita, mediante apresentação de documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.
A abertura especial contou com trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação temática, apresentações culturais e a inauguração do Espaço Acolher — área estruturada para garantir conforto e regular estímulos sensoriais.
A partir deste sábado (22), a programação será aberta ao público em geral. Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a cerimônia oficial está marcada para as 19h.
Entre as atrações gratuitas disponíveis estão:
- Pista de patinação no gelo
- Praça com neve artificial
- Urso polar de 4 metros
- Bonecos de neve gigantes
- Trenzinho natalino diário
- Apresentações culturais e performances infantis com Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria e Furacão Kids
Segundo a gestão municipal, o evento foi planejado para ser inclusivo, acessível e fortalecer o espírito natalino reunindo famílias de todas as idades.
Você precisa fazer login para comentar.