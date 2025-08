Irmãos são condenados por execução de adolescente em Rio Branco

Uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre resultou na apreensão de uma espingarda calibre 28, munições e uma arma branca na tarde desta quinta-feira (31), em uma residência no bairro Calafate, em Rio Branco. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima repassada pelo aplicativo Agente de Campo, por volta das 15h29.

De acordo com informações da guarnição, a denúncia relatava que um homem supostamente ligado à facção criminosa Bonde dos 13 (B13) estaria comercializando entorpecentes no local e andava armado. O endereço também seria ponto de encontro de usuários de drogas e outros indivíduos com possível ligação com o crime organizado, o que vinha gerando insegurança na vizinhança.

A denúncia indicava ainda que, ao notar a presença policial, o suspeito costumava fugir por uma área de mata situada nos fundos da casa, que não possui muro. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um homem em frente à residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu e adentrou a área de vegetação, conseguindo escapar.

Durante a varredura na rota de fuga, os policiais localizaram dois cartuchos calibre 28 e uma faca do tipo adaga. Pouco depois, em meio a bananeiras, foi encontrada uma espingarda calibre 28 municiada.

No imóvel, a moradora identificada como Jamila Silva de Araújo Nascimento informou não conhecer o homem que havia fugido do local. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Ninguém foi preso.