A defesa informou que não vai se manifestar, apenas reforçou o que consta na sentença que vai recorrer da decisão e deixou registrado prazo em aberto de cinco dias para o Ministério Público apresentar eventual recurso.

Na época do crime, a família contou que Araújo estava na rede com o filho, quando levou a primeira facada.

“Eles estavam em um velório e começou uma briga por causa de uma mulher lá. E nessa briga meu filho não estava, ele estava deitado nesse velório dentro de uma rede com o bebê dele dormindo. Ele acordou com a primeira facada, saiu da rede e correu, no que correu, deram uma enxadada na cabeça dele e ele já caiu na rua”, contou a mãe de Araújo, Maria Helena, na época.