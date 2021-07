Irmãos morrem retirando peixes em turbina na Usina de Santo Antônio

Por rondoniagora

Cláudio de Sales Fernandes, 46 anos e Otacílio de Sales Fernandes, 34 anos, morreram de forma trágica nesta quinta-feira (22), enquanto trabalhavam na Usina de Santo Antônio, em Porto Velho. Uma das vítimas chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com o apurado pela reportagem, no início da tarde cinco funcionários da usina entraram na turbina 4 para que fosse feito o resgate de peixes, e, por motivos não esclarecidos, todos precisaram sair rapidamente, mas Cláudio e Otacílio não conseguiram. Os irmãos desapareceram e alguns momentos depois um deles foi localizado, sendo socorrido às pressas ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, porém, morreu logo que chegou ao local.

Buscas foram feitas pelo outro desaparecido e houve a necessidade de acionar uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Já por volta das 21h a vítima foi localizada em óbito. A perícia técnica, polícia militar e rabecão do Instituto Médico Legal foram ao local para que fosse feito registro de ocorrência e remoção do corpo.

A imprensa não teve acesso ao interior da usina e nem pôde se aproximar de onde houve o fato. Nenhum funcionário conversou com os jornalistas que aguardavam no portão principal de acesso da usina.

A Usina de Santo Antônio emitiu o seguinte comunicado:



Nota



A Santo Antônio Energia lamenta informar que dois colaboradores da empresa Rumo Ambiental sofreram um acidente de trabalho durante o resgate de peixes da turbina 4, na margem direita. Um deles faleceu e o outro está desaparecido. A Santo Antônio Energia lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com os familiares e colegas de trabalho e está prestando todo o suporte para a apuração dos fatos.