Por

A advogada Idelcleide Cordeiro, irmã e chefe de gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, é uma das pessoas presas na Operação Presságio deflagrada na manhã desta sexta feira, 14, pela Polícia Federal no município do Vale do Juruá.

Ela também é ex-superintendente do Ibama. O secretário de Comunicação e uma servidora da pasta, além de outras pessoas da prefeitura e da ONG CBCN também estão presos.

Em entrevista à imprensa, os delegados Warlei Dias Ribeiro e Thiago Souza, disseram que são sete mandados de prisão temporária, sendo que ainda há alguns em aberto. O delegado Warlei informou que “foi uma ação impactante que funcionará de forma preventiva para os crimes que vem acontecendo aqui no Acre”, declarou.

Um médico foi à sede da Polícia Federal fazer exames de Corpo Delito nos presos, mas a Polícia ainda não informou quem vai para o presídio e quem vai pra sede do COE, onde ficam os presos com nível superior de ensino. Ao todo, 120 policiais atuam na operação no Acre em outros Estados.