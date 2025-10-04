Ipaam aplica R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais em Manacapuru e Itacoatiara

Operação conjunta com o Batalhão Ambiental resultou em apreensão de 3 mil m³ de madeira e 22 procedimentos administrativos

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, realizada entre 19 de setembro e 3 de outubro nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara.

As equipes de fiscalização registraram 22 procedimentos administrativos, sendo dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão o funcionamento de serrarias sem licença ambiental, queima irregular de resíduos e apresentação de documentos falsos.

Em Manacapuru, as multas ultrapassaram R$ 3,6 milhões, incluindo R$ 2,2 milhões aplicados a uma empresa que descumpriu embargo e operava sem licença. Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por documentação irregular e armazenamento ilegal de madeira. Nessa ação, foram apreendidos mais de 3 mil metros cúbicos de madeira e lenha.

De acordo com o Ipaam, a operação tem caráter contínuo, sendo realizada em fases de 15 dias, e baseia-se em denúncias da população. Os autuados têm 20 dias para recorrer ou efetuar o pagamento das multas.

O órgão reforça que mantém canais abertos para denúncias e orientações sobre atividades florestais e crimes ambientais.

