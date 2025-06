Investir em educação é o caminho: Epitaciolândia é Destaque Nacional na Educação

Cerimônia contou com entrega de medalhas, reconhecimento acadêmico e valorização da cultura com uniformes de capoeira nas escolas

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma cerimônia especial de premiação para estudantes da rede pública municipal que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e no simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O evento teve como objetivo reconhecer o esforço, a dedicação e o desempenho acadêmico dos alunos.

Durante a solenidade, foram entregues medalhas aos estudantes com melhor rendimento na OBMEP, iniciativa que busca estimular o estudo da matemática entre jovens e promover o talento nas escolas públicas. Também foram homenageados os alunos que obtiveram as maiores notas no simulado do SAEB, instrumento fundamental para avaliar a qualidade do ensino básico.

Além do reconhecimento acadêmico, a prefeitura realizou a entrega oficial dos uniformes de capoeira para alunos da rede municipal. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a valorização da cultura, da inclusão e do esporte como parte do processo educacional.

A Secretaria Municipal de Educação destacou a importância do incentivo ao aprendizado e ao desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. “Estamos investindo na formação cidadã dos nossos estudantes, reconhecendo conquistas e fortalecendo atividades que contribuem para o crescimento pessoal e escolar”, afirmou o secretário da pasta.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários