Investimentos modernizam aeroportos do Centro-Oeste a partir de 2026

Com foco na aviação regional, os aeroportos do Centro-Oeste vão receber R$ 91 milhões em investimentos federais nos próximos anos. Os recursos fazem parte da carteira pública de investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos para o ciclo 2026–2027 e têm como objetivo modernizar terminais, qualificar a infraestrutura e preparar os aeroportos para atender com mais eficiência às demandas de mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico da região.

O pacote inclui ações voltadas tanto ao planejamento quanto à operação aeroportuária. Um dos destaques é o investimento de R$ 2,6 milhões para a elaboração de estudos e projetos básicos do aeroporto de Caldas Novas, em Goiás, terminal que concentra fluxo expressivo de turistas atraídos pelas estâncias termais. A iniciativa busca dar base técnica a futuras intervenções no aeroporto.

Segurança operacional e qualificação dos terminais

Parte dos recursos será destinada à instalação de estações meteorológicas nos aeroportos de Água Boa e Primavera do Leste, em Mato Grosso, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os equipamentos vão ampliar a confiabilidade das informações climáticas, elemento fundamental para a segurança das operações aéreas, especialmente em áreas com forte presença do agronegócio e da logística regional.

Já o aeroporto de Barra do Garças, também em Mato Grosso, receberá investimentos em obras e melhorias estruturais, com foco no aumento da capacidade operacional e na qualificação do terminal. As intervenções devem beneficiar passageiros, estimular o turismo e contribuir para a economia local. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o conjunto de ações reconhece o papel estratégico do Centro-Oeste na produção nacional e busca fortalecer a integração da região aos mercados brasileiros e internacionais.

