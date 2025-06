Investimento na Educação no Campo: Prefeitura de Brasiléia reforma Escola Rural Gesilda de Freitas

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) deu início a operação Sejusp em Ação, com objetivo de reforçar o combate à criminalidade em Rio Branco e demais municípios estratégicos do estado. A operação iniciou nesta quinta-feira (12) segue até o dia 31 de dezembro de 2025.

Com foco no enfrentamento direto a crimes como roubo e furto de veículos, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e na captura de foragidos da justiça, a operação mobiliza efetivos do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), além de outras forças de segurança pública estaduais. A colaboração da população, por meio de denúncias anônimas, é essencial para o sucesso da operação. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 181, de forma sigilosa.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou o caráter preventivo e repressivo da ação. “Nossa meta é prender foragidos, tirar armas ilegais das ruas, desarticular o tráfico e reduzir drasticamente os indicadores de violência. Essa é uma ação coordenada, que une inteligência e presença territorial do Estado”, ressaltou.

A ação começou na capital, Rio Branco, mas será estendida para os municípios de Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Tarauacá e Sena Madureira, envolvendo áreas de fronteira e localidades em todas as regionais.

Segundo o coordenador do GEFRON, Assis dos Santos, a presença ostensiva é fundamental para ampliar a sensação de segurança da população. “Estamos empregando inteligência, mobilidade e estratégia para atuar em pontos estratégicos da capital e do interior. A segurança está comprometida em restabelecer a tranquilidade em todas as regionais. Esta operação será constante”, afirmou.

A operação conta com patrulhamentos ostensivos fixos e móveis, bloqueios policiais em pontos estratégicos e ações de inteligência, com base em dados de indicadores criminais, denúncias anônimas e demandas da comunidade.

Nas três regionais de Rio Branco, as equipes vão atuar com abordagens, revistas, patrulhamentos. A operação terá continuidade e desdobramentos em todo o segundo semestre, com reforço em, quando tradicionalmente há aumento na circulação de pessoas.

