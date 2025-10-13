Acre
Investimento e compromisso: Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia segue fortalecendo a estrutura dos serviços públicos e investindo em melhorias para o atendimento à população. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Carlinhos do Pelado realizou a entrega de uma moto BROS 160 zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Obras, resultado da parceria com o deputado Arlenilson Cunha, que destinou três motocicletas ao município.
Durante a solenidade, o prefeito também fez a entrega de um caminhão-pipa totalmente recuperado, ampliando a frota e garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da comunidade. “Entregamos hoje uma Bros zero quilômetro para a Secretaria de Obras. É mais um reforço para melhorar o trabalho e o atendimento à nossa população”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.
Ele também ressaltou o compromisso da gestão com a valorização da estrutura pública e a melhoria contínua dos serviços prestados à população. “Tive a alegria também de entregar um caminhão-pipa totalmente recuperado na nossa gestão. É mais um reforço importante para os trabalhos da Secretaria de Obras e para o desenvolvimento de Brasiléia”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Obras, Josué Elias, agradeceu o apoio e destacou a importância dos investimentos para o dia a dia das equipes. “Esses veículos chegam em boa hora. A moto vai ajudar nossas equipes no deslocamento e acompanhamento das frentes de serviço, e o caminhão-pipa recuperado é fundamental para o trabalho nas ruas e ramais, principalmente neste período mais seco”, explicou Josué Elias. “A gestão do prefeito Carlinhos tem olhado com atenção para a Secretaria de Obras, garantindo condições para que a gente possa atender melhor a população e manter a cidade em constante desenvolvimento”, completou o secretário.
As entregas reforçam o compromisso da atual administração em investir de forma responsável e eficiente, garantindo que as ações da prefeitura cheguem a todos os setores e comunidades de Brasileia.
Homem é baleado enquanto conversava com amigos em via pública no Segundo Distrito de Rio Branco
Criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica fugiram após o ataque; vítima foi socorrida em estado estável
O trabalhador Eduardo Melo Silvestre, de 34 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (13) enquanto conversava com amigos na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Eduardo estava em via pública quando foi surpreendido por dois criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica, que chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção ao grupo.
Um dos tiros atingiu Eduardo na parte posterior da coxa, fraturando o fêmur, e o projétil acabou se alojando no joelho. Nenhuma outra pessoa foi ferida. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local.
A proprietária de um sucatão, onde a vítima trabalha, presenciou o ataque e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, e os socorristas realizaram os primeiros atendimentos no local. Eduardo foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os autores do crime não foram localizados. O caso é investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Vereadores de Brasiléia apresentam demandas de ramais e serviços de piçarramento em reunião com presidente do Deracre
Sula Ximenes recebeu comitiva de cinco parlamentares liderada por Marquinhos Tibúrcio; novas solicitações poderão integrar cronograma de 2026
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) recebeu em sua sede de apoio na regional em Brasiléia uma comitiva de cinco vereadores do município para tratar de demandas relacionadas a ramais e obras executadas pelo órgão no município.
A reunião foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Tibúrcio (PP), e contou com a participação dos vereadores Djahilson Américo (Republicanos), Beto Dantas (PT), Lucélia Borges (PSD) e Zemar Jerônimo (PL).
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do diálogo com o legislativo municipal: “É fundamental mantermos esse canal aberto com as câmaras municipais, porque são os vereadores que estão mais próximos das comunidades e conhecem as principais necessidades”. Durante o encontro, os parlamentares apresentaram solicitações específicas relacionadas à melhoria de estradas vicinais e serviços de piçarramento em trechos críticos do município.
Ximenes esclareceu que as ações atuais seguem o planejamento estabelecido para a Operação Verão 2025, mas que novas demandas poderão ser incluídas no cronograma do próximo ano, mediante avaliação técnica e disponibilidade orçamentária. Também foram apresentadas aos vereadores as principais obras e intervenções em andamento na região, com destaque para serviços de manutenção de rodovias e apoio a frentes municipais de infraestrutura em Brasiléia.
Abastecimento de água é reduzido em Rio Branco devido ao aumento da turbidez no rio
O abastecimento de água em Rio Branco foi temporariamente reduzido pelo Serviço de Água e Esgoto (Saerb) em razão do aumento da turbidez da água, provocado por sedimentos como lama e balseiros no Rio Acre, informou o órgão, na tarde desta segunda-feira, 13.
Segundo o Saerb, a medida foi adotada para preservar a qualidade da água distribuída à população durante o período chuvoso. De acordo com o Saerb, o fornecimento não foi interrompido, mas está sendo realizado com vazão menor.
Atualmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 opera com 500 litros por segundo, ante os 600 litros por segundo normalmente produzidos, e a ETA 2 com 950 litros por segundo, quando o habitual é 1.200 litros por segundo.
Apesar da redução, a autarquia informou que, o sistema continua operando com 92% da capacidade total, o que demonstra, segundo o Saerb, o empenho das equipes em manter o abastecimento regular e minimizar os impactos para os consumidores
A Prefeitura de Rio Branco informou que o órgão está trabalhando para restabelecer a produção normal o mais rápido possível, garantindo a continuidade do fornecimento de água com segurança e qualidade.
