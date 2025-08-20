Investigados pela PF buscavam anistia “light” para Bolsonaro, diz relatório

A PF (Polícia Federal) apurou que a “real intenção” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do pastor Silas Malafaia era de promover uma anistia “light” com o intuito de “obter uma condição de impunidade” ao ex-presidente.

Segundo relatório desta quarta-feira (20), a PF indica que esse intuito foi evidenciado pelas mensagens de Eduardo ao pai, nas quais chama os envolvidos nos atos golpistas realizados no dia 08 de janeiro de 2022 de “pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna”.

“Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar”, escreveu o filho 03.

“Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF [Supremo Tribunal Federal] e resgatar a democracia OU enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto.”

A PF conclui que a intenção com o projeto de anistia, um dos principais pleitos da direita hoje no Congresso, é de interesse pessoal, e não voltada aos condenados pelo ataque aos Três Poderes.

Caso esse cenário se concretizasse, de uma anistia “light“, Eduardo afirmou que o apoio dos Estados Unidos à direita brasileira diminuiria.

“Neste cenário vc: não teria mais amparo dos EUA, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto. Eu acho que não

vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas”, escreveu ao pai.

“Tire do cálculo o apoio dos EUA, qual estratégia vc tem para atingir qual objetivo? É simples.”

O relatório ainda indica que Eduardo teria conhecimento prévio sobre o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, anunciado no dia 9 de julho, uma vez que, às vésperas da publicação de Trump, o parlamentar teria dito que iria “acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para […] que ele já traga novidades sobre ações”.

