Investigados pela PF buscavam anistia “light” para Bolsonaro, diz relatório
Mensagens de Eduardo Bolsonaro ao pai evidenciaram “real intenção”, segundo Polícia Federal
A PF (Polícia Federal) apurou que a “real intenção” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do pastor Silas Malafaia era de promover uma anistia “light” com o intuito de “obter uma condição de impunidade” ao ex-presidente.
Segundo relatório desta quarta-feira (20), a PF indica que esse intuito foi evidenciado pelas mensagens de Eduardo ao pai, nas quais chama os envolvidos nos atos golpistas realizados no dia 08 de janeiro de 2022 de “pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna”.
“Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar”, escreveu o filho 03.
“Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF [Supremo Tribunal Federal] e resgatar a democracia OU enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto.”
A PF conclui que a intenção com o projeto de anistia, um dos principais pleitos da direita hoje no Congresso, é de interesse pessoal, e não voltada aos condenados pelo ataque aos Três Poderes.
Caso esse cenário se concretizasse, de uma anistia “light“, Eduardo afirmou que o apoio dos Estados Unidos à direita brasileira diminuiria.
“Neste cenário vc: não teria mais amparo dos EUA, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto. Eu acho que não
vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas”, escreveu ao pai.
“Tire do cálculo o apoio dos EUA, qual estratégia vc tem para atingir qual objetivo? É simples.”
O relatório ainda indica que Eduardo teria conhecimento prévio sobre o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, anunciado no dia 9 de julho, uma vez que, às vésperas da publicação de Trump, o parlamentar teria dito que iria “acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para […] que ele já traga novidades sobre ações”.
Fonte: CNN
TRF1 nega recurso do CFM e mantém suspensa norma que restringia acesso de pessoas trans a atendimento médico
Resolução do Conselho Federal de Medicina foi suspensa pela Justiça Federal do Acre no final de julho, após ação do MPF
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília (DF), negou o recurso apresentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) contra a decisão obtida pelo Ministério Público Federal (MPF) para suspender a Resolução nº 2.427/2025, que, entre outros temas, restringe a oferta de tratamentos médicos a crianças e adolescentes trans, além de alterar a idade mínima e vetar o bloqueio de puberdade.
O desembargador federal Roberto Carvalho Veloso afirmou, em decisão preliminar, que não identificou risco de dano irreparável nem fundamento para uma mudança no posicionamento anterior sem o contraditório, mantendo, assim, a decisão da Justiça Federal no Acre.
Relembre o caso
Após a publicação da Resolução nº 2.427/2025, o MPF entrou com ação civil pública na Justiça Federal do Acre pedindo a suspensão da norma. No entendimento do procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, a resolução suspensa representa um retrocesso social e jurídico que desconsidera evidências científicas consolidadas e agrava a vulnerabilidade de uma das populações mais marginalizadas do país, de modo que as limitações impostas pela resolução contrariam também tratados internacionais e o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente.
No final de julho, decisão liminar proferida pela Justiça Federal no Acre suspendeu, com efeito imediato, a eficácia da resolução do CFM, destacando que o documento foi elaborado exclusivamente pelo conselho, diferentemente da norma anterior (Resolução nº 2.265/19), que foi resultado de um amplo debate com diversos representantes da sociedade civil e pesquisadores. A falta de participação das diversas especialidades médicas e não médicas (psicologia, serviço social, antropologia, sociologia etc.), que o próprio CFM reconheceu em outra oportunidade como necessárias para a regulamentação do tema, configura um “vício procedimental”.
Entre outros pontos identificados na decisão, foram destacados o direito à saúde, o direito à liberdade de fazer o que se compreende como melhor para si e a autodeterminação que assegura aos indivíduos o direito de decidirem por si mesmos o tratamento para suas necessidades, sem que o Estado se intrometa.
Além disso, também ficaram demonstradas as reiteradas manifestações do STF proclamando que o Estado e seus órgãos devem se pautar pela medicina baseada em evidências e o princípio da razoabilidade, que exige que as pessoas somente possam ter sua autonomia, liberdade e bens limitados mediante o devido processo legal substantivo, e esse processo pressupõe a exposição de um fim público e medidas adequadas e necessárias.
Com o posicionamento do TRF1, a resolução segue suspensa até o julgamento final do caso, cabendo, ainda recursos a serem apresentados pelas partes.
Agravo de Instrumento nº 1030084-25.2025.4.01.0000
Assessoria de Comunicação MPF/AC
(68) 3214-1430 / 99238-7258
@mpf_ac
Moraes manda apreender passaporte de Silas Malafaia
Pastor foi alvo de mandado de busca e apreensão no início da noite desta quarta, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta-feira (20) a apreensão do passaporte e a proibição do pastor Silas Malafaia de sair do país.
Malafaia foi alvo de mandado de busca e apreensão no início da noite desta quarta, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor estava embarcando para Lisboa, Portugal.
Na decisão do ministro, além de não poder deixar o país, Malafaia está proibido de se comunicar com outros investigados, como Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.
Segundo a decisão, a PF (Polícia Federal) e a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentaram evidências de que Malafaia, em conjunto com o ex-presidente e seu filho, estariam envolvidos em crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação.
A atuação conjunta visava influenciar o STF e obter anistia por meio de uma campanha de desinformação e pressão política, inclusive utilizando a ameaça de tarifas americanas como barganha, diz a decisão.
“As condutas de SILAS LIMA MALAFAIA, em vínculo subjetivo com JAIR MESSIAS BOLSONARO, caracterizam CLAROS e EXPRESSOS ATOS EXECUTÓRIOS, em especial dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa”, argumenta o ministro.
Por nota, a PF informou que Malafaia está sendo ouvido pelos agentes no Aeroporto do Rio de Janeiro.
Fonte: CNN
Impedido de sair do Brasil, Malafaia presta depoimento à PF no Galeão
O pastor Silas Malafaia continua prestando depoimento à PF (Polícia Federal) no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (20).
Alvo de busca e apreensão de objetos pessoais, o pastor foi abordado ao desembarcar de um voo que vinha de Lisboa, capital de Portugal.
Nesta quarta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou a imposição de medidas cautelares contra o pastor.
Conforme a decisão, Silas Malafaia não pode ter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O pastor também teve o passaporte apreendido e está proibido de sair do país.
