Investigadores da DHPP prendem o terceiro envolvido em execução no Taquari

Lucas Santos Pereira foi preso por investigadores da Delegacia de Homicídios. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29, no Bairro Recanto dos Buritis.

Lucas é apontado numa investigação da DHPP como o terceiro envolvido na execução de Evandro Silva e Silva. O crime, ocorreu no dia 26 de abril deste ano, no interior da casa da vítima, localizada na Travessa do Sol, região do Taquari. Após ter a residência invadida, Evandro foi morto a tiros.

Na semana passada, os policiais da Delegacia de Homicídios prenderam João Craveiro Chaves Júnior, apontado como mandante do crime, e Robson Barros da Silva, que teria participado diretamente da ação criminosa.

O foco agora é prende o quarto e último acusado de envolvimento no crime.