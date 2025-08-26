Geral
Investigado por violência doméstica é preso em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), deu cumprimento na segunda-feira, 25, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de R. F. L., investigado pelos crimes de ameaça e lesão corporal contra sua atual companheira.
O investigado já cumpre pena pelo crime de feminicídio ocorrido em 2015 e encontrava-se sob monitoramento eletrônico em regime semiaberto. Além do histórico criminal, ele está sendo investigado em novo procedimento por práticas de violência doméstica em face de sua atual companheira.
Após a representação da Delegada de Polícia Plantonista e a decretação da prisão pelo Poder Judiciário, o mandado foi devidamente cumprido e o investigado foi devidamente interrogado, encontrando-se à disposição da Justiça.
Polícia Militar apreende arma de fabricação caseira durante patrulhamento em Rio Branco
Na tarde desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma guarnição do 1º Batalhão, apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.
A ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo na Estrada do Calafate, nas proximidades de um supermercado. Os policiais visualizaram o condutor de uma motocicleta Honda/CG 160, de cor amarela, que ao perceber a presença da guarnição demonstrou nervosismo, mudou repentinamente de rota e acelerou o veículo.
Após a abordagem, os militares localizaram uma arma de fogo caseira calibre .22, que estava escondida sob o assento da motocicleta. Os policiais também constataram que o condutor apresentava sinais de alteração psicomotora, como fala desconexa, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e roupas desalinhadas. Questionado, ele recusou o teste do etilômetro, mas admitiu ter consumido drogas ilícitas, entre elas maconha, crack e cocaína.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada à unidade policial.
Polícia Militar apreende drogas e materiais de tráfico no bairro Montanhês
Na tarde desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de guarnição do 3º Batalhão, apreendeu entorpecentes e diversos materiais utilizados no tráfico de drogas no bairro Montanhês, em Rio Branco.
A ação teve início após denúncia de um cidadão, que informou a presença de um indivíduo comercializando drogas na Travessa das Palheiras. Ao chegar ao local, a guarnição avistou o suspeito, que tentou fugir, abandonando uma mochila e pulando cercas em direção a quintais da região.
Durante a perseguição, o homem acabou entrando em uma residência sem saída, onde foi abordado pelos militares. Questionado, ele informou que parte da droga estava na mochila descartada e o restante em uma residência utilizada para esconder os entorpecentes.
Na mochila, foram encontrados 66 papelotes de maconha (143g), 123 invólucros de pasta base de cocaína (123g) e 14 invólucros de pasta base de cocaína (15g), além de balanças de precisão, embalagens plásticas, dois celulares, potes utilizados para dividir a droga, uma balaclava e uma pochete.
Na residência indicada, os policiais localizaram ainda aproximadamente 136g de maconha pronta para o preparo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado à autoridade policial competente para os devidos procedimentos.
Polícia Civil cumpre mandado de internação contra jovem envolvido em crime de tortura em Xapuri
Na última segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, deu cumprimento a um mandado de internação contra R. dos S. A., atualmente maior de idade.
De acordo com as investigações, o jovem esteve envolvido em um crime de tortura ocorrido em 2024, no bairro Sibéria, em Xapuri. Na época, R. dos S. A. era menor de idade, mas, por meio de um trabalho minucioso de investigação, os policiais conseguiram reunir provas que confirmam a sua participação no delito, praticado juntamente com outros indivíduos.
Durante o cumprimento da ordem judicial, o jovem foi localizado em uma residência de familiares, também no bairro Sibéria. Ele foi apreendido, conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado para a Pousada do Menor do Alto Acre, onde ficará à disposição da Justiça.
Fonte: PCAC
