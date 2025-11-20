Conecte-se conosco

Investigação minuciosa da Polícia Civil sustenta acusação de feminicídio e leva réu ao júri popular

Publicado

4 horas atrás

em

Após uma investigação extensa e detalhada realizada pela Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), o marido de uma cantora acreana poderá ser levado a júri popular pelo crime de feminicídio. O inquérito, que reuniu mais de 300 páginas de diligências, depoimentos e análises técnicas, concluiu que o acusado teria provocado a morte da vítima em contexto de violência doméstica.

Com base na apuração conduzida pela DEAM, o Ministério Público ofertou denúncia concordando com a conclusão da Polícia Civil imputando o crime de feminicídio. No entanto, em decisão de primeira instância, o juiz responsável entendeu de forma diversa impronunciou o acusado.

O Ministério Público, discordando da decisão, recorreu ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O recurso foi julgado pela Câmara Criminal, que, na última terça-feira, 18, em Rio Branco, reformou a decisão inicial e restabeleceu o enquadramento de feminicídio. A decisão dos desembargadores está em consonância com as conclusões do trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil .

Com o restabelecimento da qualificadora, o caso segue para a próxima fase, em que caberá ao júri decidir sobre a responsabilidade criminal do réu pela morte da cantora.

Fonte: PCAC

Geral

Sem previsão para o Acre, programa Gás do Povo começa na segunda-feira em dez capitais

Publicado

51 minutos atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Primeira etapa deve atender 1 milhão de famílias com recarga gratuita do botijão; governo promete alcançar 15 milhões até março de 2026.

O programa nacional Gás do Povo terá início na próxima segunda-feira (24), mas o Acre ainda não foi incluído na fase inicial de distribuição. Nesta primeira etapa, cerca de 1 milhão de famílias em situação de vulnerabilidade social receberão gratuitamente a recarga do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg).

Serão contempladas inicialmente as capitais Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). De acordo com o governo federal, a previsão é que até março do próximo ano o programa alcance 15 milhões de famílias em todo o país.

Para comprovar o direito ao benefício, o cidadão poderá apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF, que deve estar associado a um código de validação enviado por SMS. O governo afirma que o novo modelo garante mais rastreabilidade, segurança e eficiência no processo de entrega.

Direito ao benefício

O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 759,00) e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

Geral

Adolescente de 15 anos é apreendido após assalto a farmácia em Cruzeiro do Sul

Publicado

3 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pelas polícias Civil e Militar de Cruzeiro do Sul nessa quarta-feira (19), suspeito de assaltar a farmácia Pague Menos, localizada na Avenida Mâncio Lima. O crime ocorreu na noite de terça-feira (18).

As equipes de segurança analisaram imagens do circuito interno do estabelecimento e rapidamente identificaram o jovem, que já havia sido apreendido anteriormente por outro roubo, registrado no Comercial Líder. Ele estava em liberdade após aquele caso.

O menor foi localizado enquanto seguia em direção ao Conjunto Cúmaru. No primeiro momento, negou envolvimento no assalto, mas, ao ser confrontado com as imagens de segurança, confessou o ato infracional, justificando que cometeu o crime por necessidade de dinheiro.

Com ele, os policiais encontraram R$ 100, valor que o próprio adolescente afirmou ter sido retirado do caixa da farmácia durante o assalto. Ele recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Geral

PRF prende homem com quatro armas de fogo em caminhonete na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Publicado

4 horas atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Suspeito demonstrou nervosismo durante abordagem; armamento artesanal calibre .32 estava escondido atrás do banco traseiro

Um homem identificado como Antônio, de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira, 19, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando quatro armas de fogo dentro de uma caminhonete na BR-364, em Cruzeiro do Sul.

A equipe da PRF realizava patrulhamento ostensivo na rodovia quando decidiu abordar o veículo. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o motorista apresentava nervosismo, o que levou à realização de uma vistoria mais detalhada.

Atrás do banco traseiro, os agentes encontraram quatro armas tipo garrucha, sendo três completas e um cano, todas municiadas. Segundo Antônio, as armas eram calibre .32, de fabricação artesanal e estavam em condições de funcionamento. Ele não apresentou qualquer documentação ou justificativa plausível para transportar o armamento.

O suspeito afirmou ainda que não seria possível retirar as munições sem efetuar disparos. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e, junto com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para as medidas legais cabíveis.

