Investigação da Polícia Civil resulta na prisão de articuladores de homicídio ligado facção criminosa

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), deflagrou na manhã desta sexta-feira, 17, a Operação Sinédrio, destinada a dar cumprimento à dois mandados de prisão preventiva em desfavor de indivíduos investigados por homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

A Operação Sinédrio é fruto das investigações conduzidas pelo NEIC no âmbito do inquérito policial que apura o homicídio de João Vitor da Silva Borges, ocorrido em setembro de 2024, crime de grande repercussão em Cruzeiro do Sul pela extrema violência e pela articulação direta de lideranças do Comando Vermelho.

Os alvos da operação são importantes líderes da facção criminosa, ocupantes do chamado “conselho rotativo”, núcleo responsável por julgar, deliberar e autorizar execuções e punições dentro da estrutura da organização. As investigações demonstram que esses indivíduos exerciam papel central na tomada de decisões da facção, sendo responsáveis por determinar homicídios e disciplinar membros que descumpriam ordens internas.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis apreenderam duas armas de fogo em poder dos investigados, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm, ambas municiadas, configurando também o flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As prisões ocorreram em locais distintos do município de Cruzeiro do Sul, sem resistência.

Segundo o delegado Heverton Carvalho responsável pela investigação, as prisões representam um duro golpe contra a cúpula da organização criminosa e reforçam a efetividade das ações da Polícia Civil no combate ao crime organizado. “A Operação Sinédrio simboliza a derrubada de um núcleo de poder dentro da facção. Os presos integravam o conselho responsável por autorizar execuções, inclusive o homicídio de João Vitor, caso que teve grande repercussão na região. A Polícia Civil continuará atuando de forma firme e estratégica para neutralizar as lideranças e enfraquecer a estrutura criminosa no Juruá”, destacou o delegado.

Os investigados foram conduzidos à Delegacia de Cruzeiro do Sul, onde passaram pelos procedimentos de praxe e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários