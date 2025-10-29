O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Sérgio “Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma secretário que revolucionou a saúde em Epitaciolândia

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Sérgio Mesquita, tem mantido discurso firme e números expressivos para defender sua gestão: “Invertemos prioridades e estamos aplicando recursos próprios”, afirma, convencido de que essa estratégia é decisiva para fortalecer a atenção básica. Ele afirma que tem um atendimento humanitário, acolhedor e resolutivo e que, “quando se tem amor e solidariedade, não existem limites entre municípios ou divisões entre estados”.

Sob sua coordenação, o programa Saúde na Comunidade atingiu mais de 140 mil atendimentos ao longo de 126 edições — média de mais de 1.120 atendimentos por edição. O município também destaca ter sido o primeiro no Acre a pagar o piso nacional para algumas categorias da saúde e operar Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no turno da noite. Mesquita informa que o município realiza, diariamente, o transporte de 40 pessoas para Rio Branco e 70 (mensalmente) para Porto Velho. A capital do Estado vizinho recebe pacientes oncológicos, uma iniciativa que extrapola a responsabilidade municipal.

Segundo ele, já foram ofertadas cerca de 15 mil ultrassonografias, bem como existem duas UBSs funcionando até meia-noite, cada uma com médicos, dentistas, psicólogos e equipes completas, além de estoques robustos de medicamentos, reforçando sua avaliação positiva na atenção primária.

Mesquita reconhece, porém, que não existe “um ranking oficial ou métrica universal” para apontar o melhor secretário municipal de saúde, mas afirma que os resultados podem falar por si: “pegamos uma pasta onde os servidores não acreditavam no trabalho. Hoje temos uma saúde que desponta como uma das melhores do Acre”. A estratégia, ele diz, é combinar senso técnico e sensibilidade humana em cada ação.

Saltamos de 21º para 3º lugar em três meses: estratégia que virou caso de estudo

Quando assumiu a pasta da Saúde, Sérgio Mesquita relata que Epitaciolândia figurava entre os últimos colocados no Previne Brasil: “Éramos o 21º empatados com o 22º colocado”. Mas, com reordenação administrativa e foco em indicadores, afirma que, em três meses, saltou para o 3º lugar”. A lógica, segundo ele, é clara: a melhora nos resultados no Previne Brasil significa mais recursos federais — “os valores dos recursos vêm de acordo com tua nota no programa”.

Ele ressalta que a conquista do 1º lugar no Previne Brasil pela 4ª vez reflete compromisso consistente com cobertura vacinal, atenção pré-natal e prevenção de doenças crônicas. Também enfatiza que os ganhos no ranking vieram pela reestruturação de equipes, capacitação e mobilização dos agentes comunitários de saúde.

O secretário destaca que, em muitas ocasiões, investimentos foram feitos inclusive com recursos próprios. “As verbas para contratações eram pequenas e tivemos que complementar com nosso orçamento”, reforça, apontando que o diferencial da gestão está no uso estratégico de recursos municipais quando o federal não supre a demanda. Em sua avaliação, essa tática permitiu ampliar ofertas de especialidades como ginecologia, cardiologia e psiquiatria — serviços que, antes, só eram disponibilizados em Rio Branco ou Brasiléia.

Em suas palavras, “o nosso município tem o segundo melhor IDH, a melhor renda per capita e a melhor saúde entre os municípios acreanos” — afirmação ousada que Mesquita sustenta como base para defender que Epitaciolândia virou referência regional. Ele reforça: “jamais iremos negar atendimento ou segregar pessoas”.

Epitaciolândia eleva investimentos em saúde em 11% e mantém equilíbrio fiscal com 2,4% de folga orçamentária Epitaciolândia, com pouco menos de 20 mil habitantes, registrou um crescimento de 11% nas receitas públicas e manteve 2,4% de superávit orçamentário em 2024, segundo dados do IBGE e do Tesouro Nacional. Mesmo com aumento de despesas de 10,3%, a cidade conseguiu ampliar investimentos em saúde e infraestrutura sem comprometer o equilíbrio fiscal — um feito raro entre municípios de pequeno porte na região Norte.

A gestão municipal atribui o resultado à eficiência administrativa e à priorização da saúde pública. “Reorganizamos a rede, contratamos especialistas e ampliamos o acesso ao atendimento de forma planejada e responsável”, assegura Mesquita.

Além dos serviços médicos especializados Ginecologia, Cardiologia, Psiquiatria e Ortopedia a cidade foi a primeira do Acre a pagar o piso nacional da saúde, investindo também na valorização profissional.

A despeito da mortalidade infantil de 21,35 por mil nascidos vivos, o município aposta em ações preventivas e acompanhamento pré-natal para reduzir o indicador nos próximos anos. “Os números vão cair porque estamos investindo onde realmente importa: na base e na prevenção”, garantiu ele.

Com o avanço nos investimentos e o controle rigoroso das contas, Epitaciolândia se consolida como uma das gestões mais equilibradas e inovadoras do Acre, combinando crescimento fiscal e melhoria real nos serviços de saúde pública.

