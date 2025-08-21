Invasão criminosa deixa família refém e dois jovens feridos no bairro Canaã

Criminosos invadiram residência no bairro Canaã; PM prendeu um suspeito com escopeta e investiga participação no crime

Momentos de terror marcaram a madrugada desta quinta-feira (21) para uma família da Rua Alvorada, no bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens armados invadiram a residência, renderam os moradores e passaram a exigir dinheiro.

Segundo a Polícia Militar, diante da negativa das vítimas, os criminosos espancaram dois jovens com socos, chutes e coronhadas. Ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.

A ação criminosa mobilizou uma guarnição do 2º Batalhão, acionada por um vizinho que percebeu a movimentação suspeita. Ao chegar ao local, os policiais iniciaram uma perseguição a um Fiat Siena preto em alta velocidade. O veículo foi interceptado e, após revista, os militares encontraram uma escopeta municiada.

Um homem que conduzia o carro foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ele é suspeito de dar apoio logístico ao bando. Já os assaltantes que invadiram a casa conseguiram fugir por ruas próximas ao perceber a chegada da polícia.

Na residência, as vítimas relataram o terror vivido e confirmaram que os criminosos procuravam dinheiro. Os jovens espancados apresentavam ferimentos no rosto, couro cabeludo e outras partes do corpo.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Com informações do AC24horas

