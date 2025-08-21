Acre
Invasão criminosa deixa família refém e dois jovens feridos no bairro Canaã
Criminosos invadiram residência no bairro Canaã; PM prendeu um suspeito com escopeta e investiga participação no crime
Momentos de terror marcaram a madrugada desta quinta-feira (21) para uma família da Rua Alvorada, no bairro Canaã, Segundo Distrito de Rio Branco. Dois homens armados invadiram a residência, renderam os moradores e passaram a exigir dinheiro.
Segundo a Polícia Militar, diante da negativa das vítimas, os criminosos espancaram dois jovens com socos, chutes e coronhadas. Ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
A ação criminosa mobilizou uma guarnição do 2º Batalhão, acionada por um vizinho que percebeu a movimentação suspeita. Ao chegar ao local, os policiais iniciaram uma perseguição a um Fiat Siena preto em alta velocidade. O veículo foi interceptado e, após revista, os militares encontraram uma escopeta municiada.
Um homem que conduzia o carro foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Ele é suspeito de dar apoio logístico ao bando. Já os assaltantes que invadiram a casa conseguiram fugir por ruas próximas ao perceber a chegada da polícia.
Na residência, as vítimas relataram o terror vivido e confirmaram que os criminosos procuravam dinheiro. Os jovens espancados apresentavam ferimentos no rosto, couro cabeludo e outras partes do corpo.
O caso segue em investigação pela Polícia Civil.
Com informações do AC24horas
Governo entrega cinco Unidades Odontológicas Móveis para o Acre
O Governo Federal entrega nesta quinta-feira, 21, cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para municípios do Acre, como parte do investimento de R$ 152 milhões do Novo PAC Saúde destinado a 400 unidades em todo o país. Os veículos devem chegar ao Acre nas próximas semanas.
A ação deve beneficiar cerca de 1,4 milhão de pessoas em regiões remotas e de maior vulnerabilidade no país, garantindo atendimento odontológico a populações com acesso limitado, como indígenas, quilombolas, assentados e pessoas em situação de rua.
Cada UOM é equipado com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, fotopolimerizador, ar-condicionado, gerador de energia e demais equipamentos essenciais para procedimentos de atenção primária e, quando necessário, ações especializadas como endodontia e próteses dentárias. As unidades funcionam como extensão das Unidades Básicas de Saúde e podem ser compartilhadas por mais de uma equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
A entrega no Acre representa um investimento federal de R$ 1,89 milhão, dentro de um programa que prevê a renovação da frota a cada cinco anos. O objetivo é ampliar o acesso à saúde bucal, especialmente em municípios de até 20 mil habitantes, reforçando o Brasil Sorridente e o programa Agora Tem Especialistas, que leva assistência a áreas remotas
Além do Acre, a primeira etapa da distribuição prioriza o Nordeste, com 207 unidades, seguido pelo Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Até 2026, outras 400 unidades móveis devem reforçar o atendimento em todo o país, totalizando 800 novos veículos.
Os municípios contemplados foram Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.
Repórter Otávio Damasceno deixa a UTI e é transferido para leito de enfermaria
O repórter acreano Otávio Damasceno apresentou nova evolução em seu quadro clínico e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco nesta quinta-feira (21). Ele já está em um leito de enfermaria, onde seguirá em observação e cuidados médicos.
Damasceno estava internado na UTI desde o dia 11 de agosto, após sofrer um grave acidente de motocicleta na BR-364, nas proximidades do município de Bujari. Ele colidiu na traseira de um ônibus escolar e foi lançado ao solo, sofrendo traumatismo cranioencefálico, trauma no tórax e fraturas na mão esquerda.
Desde então, o jornalista vem apresentando progressiva melhora. Nos últimos dias, respondeu a estímulos, interagiu com familiares e conseguiu até ficar de pé por alguns instantes.
Prefeito Jerry Correia reúne-se com vice-governadora Mailza Assis
Na manhã desta quinta-feira(21), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, para dialogar sobre temas de grande relevância para o município e toda a região de fronteira.
Entre os principais assuntos abordados, esteve a situação migratória, que continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pela cidade devido à sua localização estratégica na tríplice fronteira com Peru e Bolívia. O prefeito destacou a importância do apoio do Governo do Estado na busca por soluções que garantam melhores condições de atendimento humanitário e de organização social.
Outro ponto da reunião foi a realização da 4ª edição da Marcha para Jesus em Assis Brasil, evento que reúne igrejas e a comunidade local em um ato de fé, unidade e celebração. O encontro tratou do apoio institucional e logístico para que a Marcha aconteça de forma grandiosa e segura, fortalecendo o calendário cultural e religioso da cidade.
“Esse diálogo com a vice-governadora é fundamental para avançarmos em duas pautas muito importantes: a gestão migratória, que impacta diretamente a vida do nosso povo, e a realização da Marcha para Jesus, que celebra a fé e a união da nossa comunidade”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A vice-governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar Assis Brasil, tanto nas questões sociais quanto na valorização dos eventos que promovem integração e fortalecimento da fé.
