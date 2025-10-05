Geral
Intoxicação por metanol: Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto a cinco Estados
Na primeira remessa, foram enviadas 580 ampolas de etanol farmacêutico para Pernambuco, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Utilizado na fabricação de tintas e vernizes, produto pode gerar sequelas graves e óbitos quando ingerido. Crédito: Amanda Botelho/Estadão e Motion Array
O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 4, que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos cinco Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.
Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.
“As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)”, diz o Ministério da Saúde em nota.
Mais cedo, o ministro da pasta, Alexandre Padilha, informou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo, que serão distribuídas para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo País.
Padilha também informou que o governo adquiriu 2.500 tratamentos de fomepizol, outro antídoto para o metanol, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, os medicamentos chegarão ao longo da próxima semana.
Segundo balanço divulgado neste sábado, o número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados, e 181 estão sob investigação.
O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação.
Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.
Jovem de 22 anos morre após ingerir cachaça e uísque em Campo Grande
Polícia investiga possível contaminação por metanol em bebidas vendidas em conveniência de bairro
Um jovem de 22 anos, morador de Mato Grosso do Sul, morreu após passar mal depois de ingerir cachaça e uísque, na noite de quinta-feira (2), em Campo Grande. Ele chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 18h20, apresentando náuseas, vômito e fortes dores no estômago. Mesmo após receber os primeiros atendimentos, sofreu uma convulsão, entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.
Segundo familiares, a cachaça havia sido comprada em uma conveniência localizada no bairro Jardim Nashville. A origem do uísque consumido não foi informada. De acordo com a Polícia Civil, o jovem tinha histórico de alcoolismo desde os 12 anos, utilizando o consumo de bebidas como forma de conseguir dormir.
A garrafa de cachaça foi entregue pela UPA à Vigilância Sanitária, enquanto agentes da Polícia Civil recolheram outros frascos de bebidas encontrados na residência da vítima. O material será analisado para verificar a presença de substâncias tóxicas, como metanol, cuja ingestão pode causar intoxicação grave e até morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames que deverão confirmar a causa da morte.
Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul informou que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)acompanha o caso, mas ainda não há confirmação sobre a presença de metanol nos produtos apreendidos.
Acidente deixa uma pessoa pendurada na roda-gigante durante festa no Quinari
Uma falha durante o funcionamento da roda-gigante na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, provocou um susto entre os visitantes na noite desse sábado (4). Uma pessoa acabou ficando pendurada na parte externa da cabine do brinquedo, o que levou à interrupção imediata da atração.
De acordo com testemunhas, uma mulher teria se desequilibrado no momento em que o equipamento estava em movimento. Ao perceberem o risco, os operadores desligaram o sistema e iniciaram o procedimento de resgate.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram a vítima se segurando na estrutura metálica enquanto o público pedia para o brinquedo ser parado. A ação rápida dos funcionários e de populares garantiu que a mulher fosse retirada com segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por precaução e não houve necessidade de atendimento médico, já que ninguém se feriu.
Assista:
Jovem torturado e executado a tiros em área de mata na Cidade do Povo é identificado
Vítima de 24 anos foi identificada como Josivan Cambraia; polícia investiga execução ligada a facções criminosas
O corpo de um jovem com sinais de tortura e perfurações de tiros foi encontrado na noite desta quinta-feira (2) em uma área de mata próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na Rua Geraldo Leite, quadra 6, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi identificada como Josivan Cambraia da Silva, de 24 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, Josivan era morador do Ramal do Pelé, no município de Acrelândia, e estava hospedado há alguns dias na casa de um tio na Cidade do Povo, área dominada por uma facção criminosa rival àquela com a qual ele mantinha ligações.
Antes de ser morto, o jovem foi visto caminhando pelas ruas do bairro. Ao ser abordado por membros da facção local, os criminosos teriam acessado seu celular e encontrado publicações em que ele exaltava uma facção oriunda do Rio de Janeiro. Diante disso, Josivan foi levado para uma área de mata, onde teria sido “julgado” e condenado à morte por um tribunal do crime, sob acusação de atuar como “olheiro” ou “infiltrado”.
Moradores relataram ter ouvido disparos vindos da região atrás da ETE e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão encontrou o corpo da vítima com marcas de espancamento e múltiplos ferimentos causados por tiros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado, que apenas constatou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.
A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e iniciou as investigações para identificar os autores e as circunstâncias da execução.
