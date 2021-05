Into libera visitas de familiares a pacientes internados com Covid-19

Como forma de humanizar ainda mais o atendimento aos internados com coronavírus, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac) resolveu liberar visita aos pacientes por meio de agendamento prévio.

Os familiares interessados podem fazer a solicitação no setor de Serviço Social do hospital. As visitas serão permitidas de terça a quinta-feira, preferencialmente.

Depois de comunicada a intenção e feito o cadastramento, o hospital entra em contato com o familiar para informar o dia e o horário da visita, sendo permitida apenas uma pessoa por paciente.

Usuários da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já recebem visita desde fevereiro, de acordo com o médico responsável pelo Into, Osvaldo Leal.

“Procuramos durante todo esse período preservar também a saúde e a vida dos familiares dos pacientes. Com as enfermarias lotadas, o risco de um familiar ser contaminado durante uma visita era grande e não poderíamos correr este risco”, explicou o diretor à Agência de Notícias do Acre.

Como forma de segurança, os visitantes recebem todos os equipamentos de proteção individual e outros paramentos necessários para entrar no local. O familiar é acompanhado por um profissional da Saúde.

