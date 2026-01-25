Internet nas salas de aula: Acre acelera conexão das escolas públicas e projeta cobertura total até 2026

Dell Pinheiro

O Acre dá passos firmes para reduzir a desigualdade digital na educação e já colhe resultados concretos. Mais de 600 escolas públicas de educação básica no estado passaram a contar com acesso à internet, beneficiando diretamente estudantes, professores e equipes pedagógicas. A iniciativa integra o programa Escolas Conectadas, ação do Governo Federal que busca transformar a rotina escolar por meio da conectividade.

Com esse avanço, o Acre acompanha o desempenho nacional, onde 68% das escolas públicas brasileiras já estavam conectadas em 2025. A expectativa para o próximo ano é de um salto ainda maior: a meta do programa é levar internet a todas as escolas acreanas, com a inclusão de outras 828 unidades, além de alcançar as 138 mil escolas públicas existentes no país.

A estratégia não se limita à instalação de equipamentos. O foco é promover o uso educacional das tecnologias digitais, estimular novas práticas pedagógicas, apoiar a capacitação de professores e ampliar o acesso dos alunos a plataformas de aprendizagem, conteúdos digitais e ferramentas que favoreçam a inovação no ensino.

Avanço do programa no Brasil

Segundo o governo federal, somente em 2025, aproximadamente 22,8 mil escolas passaram a ter acesso à internet por meio de políticas públicas coordenadas pelo Ministério das Comunicações, com apoio de instrumentos como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace). As ações reforçam a política de inclusão digital na educação básica em todo o território nacional.

O programa Escolas Conectadas prevê um investimento total de cerca de R$ 9 bilhões, dos quais R$ 6,5 bilhões são provenientes do Novo PAC. Desde o lançamento da iniciativa, em setembro de 2023, mais de R$ 3 bilhões já foram destinados à conexão de escolas estaduais e municipais em todas as regiões do Brasil.

