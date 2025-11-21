Acre
‘Intenção dele era ligar para a polícia’, diz mulher de caminhoneiro baleado em emboscada em Rio Branco
Smayle Maciel, de 39 anos, levou um tiro na nuca na última terça (18) após ir até o endereço indicado como sendo do adolescente que teria furtado a bicicleta em Rio Branco. Esposa relata desespero e diz que família vive dias de oração e indignação enquanto marido segue internado em estado grave
Por Renato Menezes
A rotina simples e apertada de um caminhoneiro que mal tinha tempo para ficar com a família se transformou em um drama profundo desde a tarde da última terça-feira (18), em Rio Branco. Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, permanece em estado gravíssimo no Pronto-Socorro após ser baleado na região da cabeça na Rua Buriti, bairro Santo Inês, no Segundo Distrito da cidade.
O disparo, segundo a família, teria sido consequência de uma tentativa desesperada de recuperar uma bicicleta motorizada anunciada para venda e levada por um adolescente durante um suposto teste de funcionamento.
A esposa de Smayle, que pediu para não ser identificada, contou ao g1 que tudo começou de maneira simples, quase banal. A bicicleta, montada por ele peça por peça, nem deveria ser vendida de verdade.
Ela explicou que a postagem foi feita durante um momento de estresseenvolvendo o filho na última quarta (12). No domingo (16), enquanto estavam em casa, um rapaz entrou em contato oferecendo comprar o veículo e ainda pagar R$ 50 a mais pela entrega em um posto de gasolina na região do Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito da cidade.
A família então foi até o posto. O marido foi fazer o negócio e ela, no aguardo, resolveu tomar um sorvete. O jovem interessado logo apareceu, segundo a descrição, aparentando ter cerca de 15 anos.
“Meu marido falou: ‘mas é tu mesmo que vai comprar?’. Ele disse que sim. Então testou, voltou e falou: ‘nossa, tá novinha’. Aí pediu para dar outra volta. Quando viu que o meu esposo estava longe, acelerou e foi embora”, relembrou.
O adolescente sumiu pelas ruas laterais próximas ao estádio. Desesperados, eles fizeram buscas pelo bairro, voltaram ao posto e encontraram uma viatura policial. A foto da bicicleta foi repassada ao grupo interno de buscas da PM.
Depois disso, já em casa, Smayle publicou o relato do golpe em um grupo de ciclismo em que participava, e foi ali que surgiu a primeira pista. “Um menino no grupo falou assim: ‘foi esse menino aqui’, porque já é a quarta bicicleta que ele roubava”, complementou a esposa.
Com a foto e um suposto endereço, Smayle decidiu tentar reaver o que era da família.
A ida ao endereço e o tiro
Na terça-feira (18), ele foi até o local indicado, no bairro Santo Inês, por volta de 12h50, e ficou esperando por horas dentro do carro, segundo a esposa. Ela acredita que ele imaginava que o adolescente sairia pedalando a bicicleta roubada, e então chamaria a polícia, como havia prometido em áudio em conversas anteriores com o pai dele.
Por volta de 16h20, moradores acionaram a polícia e o Samu após ouvirem o disparo. A informação repassada à família, ainda de forma fragmentada, é que ele teria sido atingido na nuca enquanto estava dentro do carro e que, mesmo ferido, tentou dirigir para escapar.
“Ele tentou dirigir ainda baleado. Eu fico indignada com o que falam por aí. Meu marido vivia na estrada, só vinha sábado e domingo para casa. Sustentava a família. Se ele fosse faccionado, você acha que ele estaria lá sozinho esperando o menino? […] sou esposa dele, conheço ele há muito tempo, acha que é fácil a gente escutar uma notícia dessa de que ele era faccionado?”, lamentou.
O tiro atravessou a cabeça e ficou alojado no rosto. Desde então, Smayle está em coma induzido, respirando por aparelhos, com o cérebro inchado e sem possibilidade de cirurgia pela posição do projétil.
Entre a dor e a fé
O casal está junto há cerca de 16 anos. Eles têm filhos e ela está grávida de três meses. O caminhoneiro deixou Santa Catarina para voltar ao Acre e cuidar do pai, que estava doente.
Com a voz embargada e muito emocionada, a esposa tenta equilibrar a raiva, o medo e a esperança enquanto o celular não para de tocar. “Meu celular trava de tanta mensagem [querendo notícias]. Todo mundo gosta dele. As carreteiras todas mandando mensagem dizendo que ele vai se recuperar”, complementou.
Apesar do parecer médico ser duro, ela insiste na fé enquanto aguarda as investigações da Polícia Civil para que os responsáveis sejam penalizados. A reportagem entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.
Acre
Colisão entre motocicletas deixa dois jovens gravemente feridos no Ramal do Monteiro, em Cruzeiro do Sul
Dois jovens ficaram gravemente feridos após uma colisão frontal entre duas motocicletas no Ramal do Monteiro, região do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e mobilizou moradores da comunidade, que improvisaram o resgate devido às dificuldades de acesso.
De acordo com relatos, após o impacto, as vítimas foram colocadas em uma canoa e levadas até a ponte sobre o Rio Liberdade. Em seguida, foram transferidas para uma ambulância e encaminhadas à unidade de saúde da Vila Santa Luzia, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos motociclistas nem detalhes sobre as causas do acidente.
Acre
Educação digital passa a ser obrigatória nos municípios em 2026
Cidades que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2
As cidades que recebem recursos do VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do novo Fundeb, precisam correr para não perder recursos em 2026, quando passa a ser obrigatório a inclusão do ensino digital e computacional na grade curricular visando melhorar a gestão e os resultados educacionais.
Especialista no tema, o CEO da CyberGênios, Guilherme Tafelli, explica que os municípios que recebem ou querem receber os recursos do VAAR precisam ter a BNCC da Computação do ensino infantil ao fundamental 2 a partir de 2026 nas escolas. “É um montante significativo, principalmente para as cidades de pequeno porte. Todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil estão aptos a receber esse recurso e quem não se enquadrar à Lei poderá inclusive receber sanções”, afirma.
As normas estabelecidas pelo MEC incluem o uso de plataformas digitais e implementação de metodologias de aprendizagem e gamificação. De acordo com Tafelli, o planejamento das Secretarias Municipais de Educação também precisa aliar infraestrutura, currículo e a formação de docentes.
Embora a Política de Inovação Educação Conectada tenha sido instituída em 2021 e as normas sobre Computação na Educação Básica publicadas e incorporadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foi em julho deste ano que a metodologia de avaliação para as cidades acessarem recursos do VAAR foi aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).
O CEO destaca que o ensino da computação vai além do laboratório de informática nas escolas e abrange o ensino do letramento digital, destacando como a criança convive em sociedade e se comporta em assuntos como segurança digital e cyberbullying.
Uma pesquisa do Institute for the Future também aponta que em menos de uma década, 85% das profissões vão ser novas e diretamente ligadas à tecnologia. “A computação em si traz muito a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico para a criança. Esse conjunto de ferramentas de ensino acaba desenvolvendo habilidades sociais, dentro dessa questão de conviver numa sociedade 100% digital, quanto do desenvolvimento de habilidades do raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento crítico em relação às evoluções que têm surgido”.
No Triângulo Mineiro, prefeitos e gestores debatem o tema durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da região, na próxima quinta-feira (27), no Parque Tecnológico de Uberaba. O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) com apoio da Prefeitura de Uberaba, do Parque Tecnológico de Uberaba, da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (AMVALE) e da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba (AMVAP).
O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes vai reunir gestores municipais para dialogar sobre inovação e transformação digital dos serviços públicos. Entre os convidados estão o Diretor de Inovação Aberta e Empreendedorismo Tecnológico do Estado de Minas Gerais, Christopher Simon Moreira, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, o Prefeito de Prata, Marcel Vieira Rodrigues da Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Parceria, Turismo e Inovação de Frutal, Glauber Alves da Mata, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Araguari, Diogo Machado e Sousa, o Secretário de Inovação e Tecnologia de Araxá, Fabiano Santos Cunha, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Uberlândia, Fabiano Alves Pereira, e a Gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Núbia Alves de Carvalho Ferreira.
Além de modelos implantados nos municípios, os participantes do evento terão acesso às soluções desenvolvidas pela CyberGênios, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Licitanet, Noxtec, Codiub, Monitora, Portal de Compras Públicas, RLZ e Algar. A Rede Havana Hotéis é parceira do encontro e está oferecendo tarifas especiais aos participantes do evento.
As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro são gratuitas e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. O foco são servidores públicos, vereadores, entidades e universidades. As vagas são limitadas.
Prefeitos Inovadores 2025 – A Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2025 da região durante o evento. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.
Acre
Rio Acre registra 5,40 metros em nova medição desta sexta-feira, 21
A Defesa Civil de Rio Branco informou que o Rio Acre atingiu 5,40 metros na medição realizada às 5h17 desta sexta-feira (21). O nível apresenta tendência de queda, indicando estabilidade no comportamento do manancial neste início de período chuvoso.
Segundo o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribuiu para a manutenção do nível abaixo da média para esta época do ano. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
A cota de alerta permanece fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, ainda distante da medição atual.
