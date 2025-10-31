Cotidiano
Intenção de Consumo das Famílias apresenta crescimento no Acre
Mensalmente, a equipe econômica da Confederação Nacional do Comércio – CNC analisa a Intenção de Consumo das Famílias, levando em consideração o emprego atual, o nível de renda, a perspectiva profissional e acesso ao crédito, tendo como resultado a indicação de satisfação ou insatisfação das famílias.
Os resultados observados em todo o País indicam que as famílias vêm demonstrando menos interesse no consumo, atingindo, em outubro, 101,2 pontos. O menor desde outubro do ano anterior e sua retração nos últimos três meses. Mesmo tendo diminuído, o indicador ainda está na faixa de satisfação, acima de 100.
Nas análises sobre o emprego atual, o indicador apresenta sinais de satisfação das famílias com o trabalho. Isso gera uma maior confiança para consumir, o que deve ocorrer no final de novembro, quando da Black Friday, notadamente para famílias com renda superior a 10 salários mínimos.
Por outro lado, a perspectiva profissional dos entrevistados retornou aos mesmos valores de outubro do ano passado, depois de 11 meses de crescimento, atingindo, em setembro, 112,6 pontos, mantendo-se, mesmo retraindo, acima dos 100 pontos, indicando satisfação.
No Acre, a Federação do Comércio observa os dados regionais. Nesse estudo, a intenção de consumo das famílias vem apresentando crescimento na comparação com agosto, atingindo 114 pontos, principalmente para famílias com renda de até 10 salários mínimos, impulsionado pelo crescimento da oferta de crédito para famílias de renda baixa, mostrando a preferência das instituições financiadoras em atender esse nicho específico de mercado.
Para as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o indicador retraiu 2,4 pontos, também influenciado pelo acesso ao crédito, a Selic elevada e, consequentemente, os juros praticados, o que demonstra que o consumidor acreano está planejando seu consumo de forma consciente.
Todos os indicadores tendem a melhorar a partir do próximo mês por conta dos preparativos para as festas de final de ano, apesar de o indicador das intenções de consumo ter retraído em relação ao mês de agosto, sendo o menor desde abril deste ano, saindo de 141,5 pontos para 134,9 pontos.
Na relação de consumo, bens duráveis não devem ser adquiridos nos períodos com foco nas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, sofrendo forte influência na retração da oferta de crédito.
Comentários
Cotidiano
Centro de Treinamento do BOPE conquista oito medalhas no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu
O Centro de Treinamento do Batalhão de Operações Especiais (CT BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), obteve destaque no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu, realizado em Rio Branco no último fim de semana de outubro. A equipe participou com nove atletas e conquistou oito medalhas, três no primeiro dia de competição e cinco no segundo.
A participação reforça o investimento do CT BOPE no aprimoramento físico e técnico dos operadores de segurança, utilizando o esporte como parte do treinamento voltado ao condicionamento, controle emocional e preparo operacional.
Em julho deste ano, o CT BOPE também esteve presente no Campeonato Internacional Master de Jiu-Jitsu, ocasião em que conquistou cinco medalhas, incluindo uma de ouro obtida pelo cabo Seir Alexandre.
Segundo o Sargento Edivandro, responsável pelo CT, o Jiu Jitsu é uma ferramenta essencial para o operador de segurança pública. “Esse esporte fortalece o condicionamento físico e o controle emocional dos policiais, aprimorando habilidades fundamentais para o trabalho nas ruas. Além disso, estende benefícios aos familiares, promovendo saúde, disciplina e integração”, pontuou.
A Polícia Militar do Acre ressalta que as atividades do CT BOPE estão alinhadas à missão institucional de formar profissionais capacitados para a defesa pessoal e para a proteção da sociedade.
Comentários
Cotidiano
Quem é o vereador que teve o filho preso durante operação contra facção criminosa no Acre
Lutador de boxe amador Douglas Fernandes estava entre 12 detidos na Operação Centúria; pai, João Keleu, emite nota dizendo ‘não compactuar com ilegalidades’
O vereador João Keleu de Souza Fernandes, que cumpre seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, viu o nome ser arrastado para o noticiário policial após a prisão de seu filho, o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, durante a Operação Centúria. A ação da Polícia Civil em parceria com o GAECO/MPAC resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, roubos, homicídios e ocultação de cadáver.
O nome do vereador voltou ao noticiário após a prisão de seu filho, durante a Operação Centúria, deflagrada pela Polícia Civil do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC).
Em nota pública, o vereador afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e declarou não compactuar com condutas ilegais, reforçando confiança na Justiça.
“Cada pessoa deve responder pelos seus próprios atos”, disse Keleu, que pediu respeito ao momento familiar.
O parlamentar, sem processos criminais registrados até agosto de 2024, destacou em sua nota o compromisso com o trabalho “sério e transparente” em favor da população de Cruzeiro do Sul.
Comentários
Cotidiano
Jorge Viana critica abandono de obras e defende diálogo com rivais no Acre
Ex-governador e possível candidato ao Senado em 2026 cita Parque da Maternidade e Teatro Plácido de Castro como exemplos de descaso e questiona: “De onde veio essa coisa do ódio?”
Em entrevista que misturou crítica política e saudosismo administrativo, o presidente da ApexBrasil e possível pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), afirmou não ver problemas em dialogar com lideranças de direita no Acre, como o governador Gladson Cameli (PP), o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL). “Por que agora o ódio? Por que tratar a gente como inimigo?”, questionou durante o programa Café com Notícias, da TV5, com o cabeça chata Washington Aquino.
O ex-governador listou uma série de obras de sua gestão que, segundo ele, estão abandonadas: Parque da Maternidade, Biblioteca Pública, Teatro Plácido de Castro e estações de tratamento de água e esgoto. “Custa cuidar?”, indagou, ao defender uma política de cooperação em vez de confronto. A declaração sinaliza um possível reposicionamento do petista no cenário político acreano rumo às eleições de 2026.
Em discurso que busca resgatar um estilo de política mais conciliadora, o ex-governador Jorge Viana defendeu publicamente o fim da polarização no Acre e a volta aos tempos em que todos eram “farinha do mesmo saco”. Durante entrevista, o presidente da ApexBrasil e possível candidato ao Senado em 2026 rejeitou o discurso de confronto que marcou a política recente e criticou a cultura das selfies e dos ataques virtuais.
“Antes, éramos todos farinha do mesmo saco. Agora cada um quer ter um saco separado, pra quê? Pra ficar fazendo selfies e xingando os outros na internet? Não contem comigo pra isso”, afirmou Viana, em claro repúdio às práticas que dominam o cenário político atual.
O ex-senador concluiu com um compromisso: caso volte ao Congresso Nacional, trabalhará de forma conjunta com todos os prefeitos e parlamentares, independentemente de partidos ou ideologias, afirmando que “quem ganha mandato tem que ser parte da solução, e não parte do problema”.
Você precisa fazer login para comentar.