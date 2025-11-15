Conecte-se conosco

Integrantes de bando que roubou cofre de posto de combustíveis são presos

3 horas atrás

Investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil prenderem, João Vitor Ernesto Rodrigues e Jhon kennedy Bispo de Miranda, ambos de 23 anos. A dupla é acusada pelo crime de roubo qualificado mediante ao emprego de arma de fogo e violência. Segundo o inquérito João Vitor e Jhon Kenedy, fazem parte do bando, que roubou o cofre de um posto de combustíveis, localizado na Estrada de Floresta, em Rio Branco.
A ação criminosa aconteceu na madrugada de 22 de julho deste ano, quando pelo menos quatro bandidos, chegaram ao posto em um gol de cor vermelha.
A quadrilha rendeu funcionários da empresa. Uma das vítimas foi obrigado a levar dois dos bandidos até o setor financeiro. Os criminosos estacionaram o carro de ré e colocaram o cofre no bageiro do veículo. Os bandidos, estavam de  roupas de moletom e usavam bonés e mascaras para esconder o rosto. O valor roubado não foi revelado pela a empresa A partir do registro da ocorrência,  investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE), começaram a trabalhar no caso.
Com base nas informações e na análise de quase 15 horas de imagens, os agentes conseguiram identificar e prender João Vitor e Jhon Kenedy. “ A investigação terá sequência para identificar os outros envolvidos”, disse o Delegado Ivens Dixon. Além da prisão dos envolvidos, os policiais da DCORE cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

Acreano Pedro Henrique conquista título no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão 2025

19 horas atrás

14 de novembro de 2025

O jovem atleta acreano Pedro Henrique Ramirez da Silva, de 16 anos, brilhou no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho, realizado entre os dias 11 e 15 de novembro no Clube Álvares Cabral, em Vitória (ES). A competição é uma das mais tradicionais do calendário nacional e reúne os melhores nadadores juvenis do país.

Revelado pelo professor Hélio Guimarães, da AABB Rio Branco, Pedro foi contratado pelo Corinthians aos 14 anos e vem se destacando no cenário nacional. Nesta edição do campeonato, alcançou uma marca expressiva na prova dos 50 metros borboleta, registrando o tempo de 25s89, resultado que lhe garantiu o título na série B, ficando em 9º lugar nível nacional.

Realizado em piscina olímpica de 50 metros, o evento serve como vitrine para novos talentos e etapa estratégica na formação de atletas rumo às categorias júnior e sênior. A participação de jovens como Pedro reforça o potencial da natação acreana e destaca o crescimento técnico de atletas revelados no estado.

O campeonato também promove a integração entre clubes de todo o Brasil, fortalecendo a base esportiva e incentivando o desenvolvimento de futuras promessas da natação nacional.

Prefeitura de Brasiléia realiza ação de atendimento noturno em alusão ao Novembro Azul

21 horas atrás

14 de novembro de 2025

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (13) uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, reforçando o compromisso com a saúde do homem durante a campanha Novembro Azul.

A iniciativa disponibilizou uma série de serviços essenciais, entre eles atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, importante para a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.

A proposta da ação foi ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer às unidades durante o horário comercial.

O evento foi considerado um grande sucesso, reunindo diversos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia.

A mobilização destacou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.

Joabe Lira condena agressão a gari e volta a defender descarte seguro de vidro e material perfurocortante

1 dia atrás

14 de novembro de 2025

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), esteve no início da noite desta quinta-feira, 13, no Pronto-Socorro da capital para prestar solidariedade ao gari Francisco Ferreira da Silva, trabalhador da Limpebras, que sofreu uma agressão grave após se recusar a recolher vidro descartado de forma irregular. O coletor foi atingido por uma pedra no rosto e precisou ficar em observação após fraturar dois ossos da face.

Joabe classificou o episódio como “brutal e inadmissível” e destacou que a agressão não apenas atinge um trabalhador que cumpre normas de segurança, mas evidencia a urgência de fortalecer a conscientização da população sobre o descarte adequado de resíduos que oferecem risco. “Francisco é um trabalhador dedicado, como tantos outros que mantêm nossa cidade limpa. O que aconteceu hoje é uma tentativa de homicídio e precisa ser tratada com todo o rigor”, afirmou.

No Plenário da Câmara, o vereador já vinha levantando o debate sobre a prevenção de acidentes envolvendo coletores de lixo, especialmente por causa do descarte incorreto de materiais perfurocortantes e vidros quebrados. O tema é uma das bandeiras permanentes do parlamentar, que trabalhou por anos ao lado dos coletores e conhece de perto as dificuldades enfrentadas diariamente pela categoria.

O vereador lembra que apresentou e teve aprovado o Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 1.330/1999, estabelecendo regras claras para o acondicionamento seguro de vidros quebrados, seringas, objetos perfurocortantes e demais materiais que possam causar ferimentos. A nova legislação determina que esses resíduos devem ser embalados em recipientes resistentes — como garrafas PET, caixas de papelão ou jornais lacrados — e identificados com advertência visível. A lei também prevê fiscalização e penalidades em caso de descumprimento.

“Essa legislação existe justamente para evitar tragédias como esta. Quando o coletor se recusa a recolher um material perigoso acondicionado de forma errada, ele está cumprindo o procedimento correto e protegendo sua própria vida. A população precisa compreender isso”, reforçou.

Durante a visita ao Pronto-Socorro, Joabe colocou o gabinete à disposição do trabalhador e de sua família e informou que acompanhará o caso junto à direção da Limpebras. O presidente também adiantou que nesta sexta-feira, 14, irá pessoalmente à empresa para dialogar com a coordenação e os demais coletores, tratar sobre medidas de apoio ao trabalhador e solicitar providências para que o agressor seja responsabilizado.

Além do acompanhamento do caso, o parlamentar afirmou que seguirá atuando para ampliar campanhas educativas e fortalecer a fiscalização sobre o descarte irregular de materiais perigosos. “O poder público, a empresa e a comunidade têm responsabilidade compartilhada. Nenhum trabalhador deve sair de casa para garantir o sustento da família e voltar ferido porque alguém decidiu agir com violência ou descumprir regras básicas de segurança”, concluiu.

