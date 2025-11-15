Integrantes de bando que roubou cofre de posto de combustíveis são presos

Investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil prenderem, João Vitor Ernesto Rodrigues e Jhon kennedy Bispo de Miranda, ambos de 23 anos. A dupla é acusada pelo crime de roubo qualificado mediante ao emprego de arma de fogo e violência. Segundo o inquérito João Vitor e Jhon Kenedy, fazem parte do bando, que roubou o cofre de um posto de combustíveis, localizado na Estrada de Floresta, em Rio Branco.

A ação criminosa aconteceu na madrugada de 22 de julho deste ano, quando pelo menos quatro bandidos, chegaram ao posto em um gol de cor vermelha.

A quadrilha rendeu funcionários da empresa. Uma das vítimas foi obrigado a levar dois dos bandidos até o setor financeiro. Os criminosos estacionaram o carro de ré e colocaram o cofre no bageiro do veículo. Os bandidos, estavam de roupas de moletom e usavam bonés e mascaras para esconder o rosto. O valor roubado não foi revelado pela a empresa A partir do registro da ocorrência, investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE), começaram a trabalhar no caso.

https://oaltoacre.com/wp-content/uploads/2025/11/Design-sem-nome-20.mp4 Com base nas informações e na análise de quase 15 horas de imagens, os agentes conseguiram identificar e prender João Vitor e Jhon Kenedy. “ A investigação terá sequência para identificar os outros envolvidos”, disse o Delegado Ivens Dixon. Além da prisão dos envolvidos, os policiais da DCORE cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

Relacionado

Comentários