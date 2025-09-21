Instrutores da Conmebol realizam capacitação para categorias de base

A Federação de Futebol do Acre (FFAC), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está promovendo desde sexta-feira (19) uma capacitação voltada para profissionais que atuam nas categorias de base. A atividade, que encerra neste domingo (21), ocorre na sede da FFAC, anexa ao Estádio Tonicão, em Rio Branco, e integra o programa CBF Transforma.

O curso é ministrado pelos instrutores Wilton Carlos de Santana e Israel Teoldo da Costa, ambos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Ao todo, 41 profissionais de clubes filiados e escolinhas de futebol foram convidados para participar da qualificação, conforme informou o diretor de competições da FFAC, Leandro Rodrigues.

Desde que assumiu o comando da entidade, o presidente Adem Araújo tem apostado no fortalecimento das categorias de base, tanto com a promoção de capacitações quanto com a ampliação do calendário de torneios. Ele destaca que, em 2026, novas formações devem ser realizadas para técnicos e instrutores de clubes e escolinhas. “A Federação aumentou bastante o número de competições femininas de base e ampliou o tempo de duração das demais disputas. Torneios que antes eram realizados em 45 dias ou dois meses agora duram até três meses. Esse é o grande objetivo: investir nos jovens talentos para que, em alguns anos, possamos colher os resultados”, destacou Araújo.

