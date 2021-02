Alerta começou a valer na manhã desta quinta-feira (18). As regiões afetadas devem ser a do Vale Do Acre e Vale do Juruá.

As regiões afetadas devem ser a do Vale Do Acre, que engloba Sena Madureira, Rio Branco e Brasileia e Vale do Juruá, com Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

O governador do Acre, Gladson Cameli, decretou na terça-feira (16) situação de emergência devido à cheia dos rios que desabriga centenas de família no estado do Acre. As cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves foram citadas no decreto.