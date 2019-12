GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE – IMAC

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Arão de Sousa Barros, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença de Operação – LO, para a atividade de Piscicultura – Criação, recria, engorda e comercialização de peixes – localizada na Colônia São Pedro, BR 317 (Estrada do Pacífico) km 59 + 02 km de ramal, no município de BRASILÉIA-AC.

