INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC / Requerimento de Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
Requerimento de Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem
Francisco de Souza Medeiros
CPF: 216.088.732-34
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre- IMAC, a Licença de Limpeza e Reforma de Pastagem, para a propriedade Fazenda Carmem, localizada na BR 317 km 04, ramal do polo KM 08, s/n, Zona Rural, na cidade de Brasileia, Acre.
Seis pessoas ficam feridas após carro perder controle e cair em ribanceira na zona rural de Brasiléia
Seis pessoas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (8), após um carro perder o controle e cair em uma ribanceira no ramal do km 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), zona rural de Brasiléia (AC).
O veículo, um VW Gol de placa HZY-6210, era conduzido por Alisson da Silva Pisco, 26 anos, que seguia para casa acompanhado de mais cinco passageiros. De acordo com as primeiras informações, o automóvel teria perdido os freios ao descer uma ladeira, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da estrada e capotou, parando com as rodas viradas para cima.
Além do motorista Alisson, estavam no veículo: Anderlei Xavier Neposimo, 50 anos; Edinaldo Peres de Oliveira, 49; Kauê Pereira Peres, 18; e dois menores, de 11 e 9 anos.
O resgate contou com três ambulâncias e apoio de policiais militares do 5º Batalhão. Segundo informações iniciais, Kauê sofreu escoriações e suspeita de fratura na tíbia; Edinaldo apresentou múltiplas escoriações; Alisson teve dores no pescoço, cefaleia e possível lesão na coluna; e Anderlei apresentou cervicalgia e dores de cabeça. O estado de saúde dos menores não foi informado oficialmente, mas todos foram encaminhados ao hospital e permanecem em observação.
Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corre risco de morte. A Polícia Civil deve investigar as causas do ocorrido.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais esportivos, visando atender as atividades desenvolvidas pela Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 27 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025 – COMPRAS.GOV 90019/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, devidamente acondicionadas e transportadas, bem como refeições na modalidade self-service, destinadas a atender às demandas das diversas Secretarias Municipais de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 26 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2025 – COMPRAS.GOV 90005/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas nas zonas urbana e rural do município de Brasiléia/AC, em atendimento às propostas firmadas entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Brasiléia, por meio dos seguintes convênios: Convênio nº 09622.055000123-001 – Reforma da UBS Pedro Oliveira; Convênio nº 09622.055000123-002 – Reforma da UBS Francisco Assis; e Convênio nº 09622.055000123-003 – Reforma da UBS Raimunda Antônia.
Data da Abertura: 29 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/08/2025 através do e-mail [email protected] como também nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 23/2025
- OBJETO
Registro de preços para fornecimento de material de expediente, em atendimento às demandas do órgão gerenciador do registro de preços, no município de rio branco conforme condições es-pecificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 18 de agosto de 2025 às 10:45h;
Início da sessão de disputa de preço: 18 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2025.
