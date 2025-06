INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC / Renovação Licença de Instalação – LI

Veículo estava vazio no momento do acidente, mas moradores denunciam excesso de velocidade em ramal sem pavimentação; SEE apura o caso

Um ônibus escolar da rede estadual caiu dentro de um açude no fim da tarde desta segunda-feira (23), no Ramal do 19, zona rural de Brasiléia, no interior do Acre. O acidente envolvendo o veículo de placas QW09F78 não deixou feridos, já que no momento do incidente apenas o motorista estava a bordo. O condutor, que não teve a identidade divulgada, conseguiu sair sem lesões. As informações são do site acremais.com, do jornalista Wanglésio Braga.

O episódio gerou preocupação entre moradores da comunidade, que há meses relatam à imprensa e às autoridades o excesso de velocidade praticado por motoristas responsáveis pelo transporte de estudantes na região. A estrada onde o acidente ocorreu não possui pavimentação, o que aumenta o risco de acidentes, principalmente em dias de chuva.

“É um ramal cheio de buracos, poeira e barro. Os motoristas passam correndo com as crianças dentro”, denunciou a mãe de um aluno que utiliza o transporte escolar.

Até o início da noite, o ônibus ainda não havia sido removido do local. Equipes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) devem chegar nas próximas horas com um guincho para realizar o resgate do veículo e levá-lo para a garagem.

Em nota oficial, a SEE confirmou o acidente e informou a abertura de um processo de apuração interna para investigar as circunstâncias e possíveis excessos cometidos pelo condutor. A pasta também orientou que a população formalize denúncias por meio da Ouvidoria.

“A Secretaria reforça, também, que a Ouvidoria está à disposição da população para registro e acompanhamento de manifestações pelo telefone (68) 3215-6009 ou no site https://see.ac.gov.br/ouvidoria”, concluiu o comunicado.

O caso reacende o debate sobre a precariedade das estradas vicinais e a necessidade de fiscalização mais rigorosa no transporte escolar em áreas rurais do Acre.

