INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC

PLACIDO TEIXEIRA MAIA

Torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença de Regularização de Operação – LRO – para atividade em Operação Referente Implantação de Loteamento Marcos Galvão, localizado á Rua do Areal, Bairro Francisco Jose Moreira, Brasiléia – AC.

Comentários