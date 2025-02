Governo do Estado do Acre

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

OSVALDO FELIX BARROSO

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença de Instalação nº 49/2025, com validade de 2 (dois) anos, para atividade de EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, localizado à Rodovia BR 317.

Km 02, Epitaciolândia – AC.

