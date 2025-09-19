Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC / Licença Prévia

Prefeito do PP aparece entre os gestores mais bem avaliados do Alto Acre, segundo levantamento do Instituto Data Control publicado pelo jornal A Tribuna.

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP), obteve 86,2% de aprovação entre os moradores do município, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Data Control em parceria com o jornal A Tribuna. O levantamento ouviu 1.317 eleitores entre os dias 1º e 6 de agosto em sete municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.

Na regional do Alto Acre, Carlinhos figura entre os prefeitos mais bem avaliados, ficando próximo do colega de Xapuri. A pesquisa considerou as avaliações somadas de “Ótimo”, “Bom” e “Regular”.

A boa avaliação, segundo analistas, reflete ações da atual gestão na área de infraestrutura urbana e rural, como recapeamento de ruas, limpeza pública, abertura de ramais, construção de pontes, além do resgate de eventos esportivos e culturais, como a Copa Bolpebra e o Festival de Praia.

Carlinhos também mantém parceria com o governo do Estado e articulação com a bancada federal, que garante emendas parlamentares para investimentos no município.

Ao comentar o resultado, o prefeito afirmou que a aprovação é fruto do trabalho coletivo. “A voz do povo é a voz de Deus. Quando pedi para ser prefeito, não foi por vaidade, mas para trabalhar pela minha gente. Vamos continuar firmes para fazer mais e melhor”, declarou.

Em seu primeiro mandato, Carlinhos do Pelado consolida-se como uma das lideranças políticas de maior popularidade na região.

