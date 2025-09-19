Extra
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC / Licença Prévia
Governo do Estado do Acre
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Licença Prévia
JOSE ALBERTO KAIRALA
Torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Licença Prévia nº 396/2025- para atividade Planejamento Das Obras e Elaboração do Projetos referente a Construção Do Loteamento Kairala, localizado Av. Enoch de Alencar Matos, Brasileia – AC.
Comentários
Extra
Pesquisa aponta Carlinhos do Pelado com 86,2% de aprovação em Brasiléia
Prefeito do PP aparece entre os gestores mais bem avaliados do Alto Acre, segundo levantamento do Instituto Data Control publicado pelo jornal A Tribuna.
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP), obteve 86,2% de aprovação entre os moradores do município, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Data Control em parceria com o jornal A Tribuna. O levantamento ouviu 1.317 eleitores entre os dias 1º e 6 de agosto em sete municípios acreanos, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.
Na regional do Alto Acre, Carlinhos figura entre os prefeitos mais bem avaliados, ficando próximo do colega de Xapuri. A pesquisa considerou as avaliações somadas de “Ótimo”, “Bom” e “Regular”.
A boa avaliação, segundo analistas, reflete ações da atual gestão na área de infraestrutura urbana e rural, como recapeamento de ruas, limpeza pública, abertura de ramais, construção de pontes, além do resgate de eventos esportivos e culturais, como a Copa Bolpebra e o Festival de Praia.
Carlinhos também mantém parceria com o governo do Estado e articulação com a bancada federal, que garante emendas parlamentares para investimentos no município.
Ao comentar o resultado, o prefeito afirmou que a aprovação é fruto do trabalho coletivo. “A voz do povo é a voz de Deus. Quando pedi para ser prefeito, não foi por vaidade, mas para trabalhar pela minha gente. Vamos continuar firmes para fazer mais e melhor”, declarou.
Em seu primeiro mandato, Carlinhos do Pelado consolida-se como uma das lideranças políticas de maior popularidade na região.
Comentários
Extra
Policial penal é condenado a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio em Rio Branco
Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto perdeu o cargo público e deverá cumprir pena em regime fechado; defesa anunciou que vai recorrer.
O policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato do jovem Wesley Santos. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (17) pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco.
Além do homicídio, o réu também foi responsabilizado pelos crimes de lesão corporal e importunação sexual contra Rita de Cássia. O juiz Ricardo Wagner determinou o imediato cumprimento da pena em regime fechado e a perda do cargo público do condenado.
O crime ocorreu na madrugada de 7 de julho de 2025, durante uma briga no Parque de Exposições. A defesa, representada pelo advogado Wellington Santos, já adiantou que irá recorrer da decisão.
Relembre o caso
O crime aconteceu em agosto deste ano durante a última noite da Expoacre. Após ouvirem os tiros, policiais militares que estavam no Parque de Exposições dirigiram-se ao local para atender à ocorrência. Ambas as vítimas receberam atendimento médico; entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.
Durante audiência de custódia realizada no dia seguinte ao crime, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo, a decisão proferida na época resultou na concessão de liberdade provisória ao acusado.
O MPAC recorreu e obteve em segunda instância a decisão favorável para o policial penal responder ao processo em prisão preventiva. O recurso foi assinado pelo promotor de Justiça substituto Lucas Bruno Iwakami. Também atuaram no processo, a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo e o promotor de Justiça Carlos Pescador.
O policial penal Raimundo Nonato Veloso se apresentou em uma delegacia. Logo depois foi encaminhado para uma cela do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE).
Comentários
Extra
Quadrilha Espalha Brasa recebe título de Patrimônio Histórico Cultural do Acre
Em uma noite marcada por emoção e reconhecimento, a quadrilha junina Espalha Brasa recebeu oficialmente, nesta quarta-feira (18), o título de Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Acre. A honraria foi entregue pelo deputado estadual Pedro Longo, em cerimônia realizada em Epitaciolândia, que contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, além de amigos, artistas e brincantes das juninas do Alto Acre.
O reconhecimento coroa a trajetória de uma das quadrilhas mais antigas da região, fundada em 2004 por Flabe Junior Coimbra, Roniere Almeida e Luiz Carlos Nunes, que desde o início assumiu a missão de valorizar as tradições juninas e fortalecer a cultura popular nordestina em Brasiléia e em todo o Alto Acre.
Ao longo de seus 20 anos de história, a Espalha Brasa esteve presente em festivais emblemáticos, como os arraiais de Brasiléia, do Alto Acre e o consagrado Arraial Cultural de Rio Branco, além de levar sua alegria a municípios vizinhos e até mesmo à cidade de Cobija, na Bolívia. Um dos momentos marcantes foi o prêmio de Melhor Ator em Destaque, conquistado por Luiz Carlos Nunes no tradicional casamento junino – símbolo do talento e da dedicação de seus brincantes.
Nos últimos anos, o grupo vem passando por um processo de resgate e fortalecimento, apoiado por leis de incentivo do Governo do Estado e do Governo Federal, como a PNAB, além da mobilização de amigos, artistas, brincantes e fundadores. A quadrilha também conta com o suporte da Associação de Arte e Cultura do Alto Acre e da ex-brincante e produtora cultural Enage Peres, que iniciou na junina em 2010 e desde então tem se dedicado a manter a memória e a identidade do movimento.
Atualmente, a Espalha Brasa é coordenada por Nizo Filho, que conduz o processo de revitalização junto a alunos da rede pública de ensino de Brasiléia, envolvendo jovens e garantindo a continuidade dessa tradição cultural para as novas gerações.
O título entregue à Espalha Brasa se soma a outras duas juninas do Alto Acre a Quadrilha Tradição e a Quadrilha Luar do Alto Acre que também foram reconhecidas como Patrimônio Histórico Cultural do Acre. Juntas, essas expressões artísticas representam a força da cultura junina da fronteira, reafirmando o papel das quadrilhas como espaços de identidade, pertencimento e resistência cultural.
Você precisa fazer login para comentar.