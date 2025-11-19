Instituto de Identificação registra emissão de documento para idosa de 102 anos

O ato, que para muitos representa apenas um procedimento cotidiano, tornou-se para ela e sua família a marca de uma nova etapa, reafirmando direitos e garantindo maior autonomia

O Instituto de Identificação registrou, na última terça-feira, 18, um momento simbólico e inspirador: dona Maria, aos 102 anos de idade, compareceu ao posto de identificação de Manoel Urbano, para confeccionar sua cédula de identidade. O ato, que para muitos representa apenas um procedimento cotidiano, tornou-se para ela e sua família a marca de uma nova etapa, reafirmando direitos e garantindo maior autonomia.

A iniciativa chama atenção não apenas pela idade avançada da cidadã, mas pelo significado que a emissão do documento assume na terceira idade, com a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o registro civil atualizado continua sendo essencial para o pleno acesso aos serviços públicos e benefícios garantidos por lei.

Apesar de o decreto que instituiu a CIN prever validade indeterminada para pessoas a partir de 60 anos, especialistas destacam a importância de manter a documentação atualizada, especialmente quando o documento anterior é antigo ou quando se trata da emissão da primeira via.

Com o novo documento em mãos, dona Maria assegura:

Acesso a benefícios, como aposentadoria e programas sociais que exigem apresentação de identificação válida;

Segurança e confiabilidade, evitando situações em que instituições possam questionar documentos muito antigos;

Dignidade e inclusão, já que a identificação moderna permite pleno exercício da cidadania sem barreiras burocráticas.

“O caso de dona Maria é um exemplo emocionante de cidadania e demonstra que o direito à identificação é para todos, em qualquer idade”, destacou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva. Nosso compromisso é assegurar que cada pessoa tenha acesso ao documento que garante sua inclusão social, sua autonomia e o pleno exercício de seus direitos. Ficamos honrados em fazer parte desse momento tão especial”, ressaltou o diretor do Instituto e Identificação da PCAC, Júnior César da Silva.

