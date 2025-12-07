Instalação de motobomba vai interromper abastecimento em Rio Branco na segunda-feira

O abastecimento de água será interrompido em parte de Rio Branco nesta segunda-feira, 8, devido a uma parada preventiva na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).

A intervenção, realizada pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), inclui a instalação de um novo conjunto de motobomba com vazão de 400 litros por segundo, equipamento considerado essencial para reforçar a operação do sistema no período de cheia do Rio Acre.

Segundo o Saerb, A parada estava inicialmente prevista para 14 de novembro, mas foi adiada por motivos operacionais e remarcada para a nova data. Segundo o Saerb, a medida tem caráter preventivo diante da previsão de aumento no nível do Rio Acre durante a estação chuvosa.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial deve atingir 5,57 metros no dia 13 de dezembro. Embora o volume ainda seja baixo, o início do período de chuvas exige ações antecipadas para evitar riscos de interrupção no abastecimento.

O Saerb afirma que está adotando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade e a segurança do fornecimento durante a cheia. Para reduzir os impactos da parada, o abastecimento será antecipado em algumas áreas, com normalização gradativa após a conclusão dos serviços.

A intervenção afetará principalmente as regiões do Segundo Distrito e do Calafate, que serão priorizadas na antecipação do fornecimento. A Prefeitura de Rio Branco destaca que as ações integram o planejamento para assegurar um serviço de qualidade mesmo diante dos desafios do período chuvoso.

Com informações da Ascom PMRB

Relacionado

Comentários