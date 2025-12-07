Acre
Instalação de motobomba vai interromper abastecimento em Rio Branco na segunda-feira
O abastecimento de água será interrompido em parte de Rio Branco nesta segunda-feira, 8, devido a uma parada preventiva na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).
A intervenção, realizada pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), inclui a instalação de um novo conjunto de motobomba com vazão de 400 litros por segundo, equipamento considerado essencial para reforçar a operação do sistema no período de cheia do Rio Acre.
Segundo o Saerb, A parada estava inicialmente prevista para 14 de novembro, mas foi adiada por motivos operacionais e remarcada para a nova data. Segundo o Saerb, a medida tem caráter preventivo diante da previsão de aumento no nível do Rio Acre durante a estação chuvosa.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial deve atingir 5,57 metros no dia 13 de dezembro. Embora o volume ainda seja baixo, o início do período de chuvas exige ações antecipadas para evitar riscos de interrupção no abastecimento.
O Saerb afirma que está adotando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade e a segurança do fornecimento durante a cheia. Para reduzir os impactos da parada, o abastecimento será antecipado em algumas áreas, com normalização gradativa após a conclusão dos serviços.
A intervenção afetará principalmente as regiões do Segundo Distrito e do Calafate, que serão priorizadas na antecipação do fornecimento. A Prefeitura de Rio Branco destaca que as ações integram o planejamento para assegurar um serviço de qualidade mesmo diante dos desafios do período chuvoso.
Com informações da Ascom PMRB
“Jorge Viana nunca gostou disso”, diz prefeito Bocalom ao responder juiz aposentado sobre produção de café no Acre
Dell Pinheiro
O juiz aposentado Edinaldo Muniz, conhecido nas redes sociais como o “digital influencer da magistratura”, protagonizou na manhã deste sábado, 5, um encontro inesperado com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), em um supermercado da Capital.
Crítico da atual administração, Muniz aproveitou a abordagem informal para questionar o gestor sobre temas da gestão municipal, como transporte público, projetos em votação na Câmara, além do café produzido pelo gestor.
A conversa, registrada em vídeo, Muniz perguntando se o prefeito fazia “umas comprinhas para levar para a colônia”.
Bocalom responde que seguia para Acrelândia, onde mantém uma plantação de café que, segundo ele, “está dando exemplo para todo mundo”.
Ao ser questionado sobre uma suposta ‘parceria’ em relação a produção e colheita do café com Jorge Viana, o prefeito rebateu com ironia.
“Jorge Viana nunca gostou disso. Agora que ele tá fazendo isso”, disse, afirmando ter histórico consolidado na produção agrícola.
Bocalom citou que, em 1993, distribuiu 300 mil mudas de café a produtores de Acrelândia, destacando seu “compromisso com o café, com leite, com a banana”.
Muniz então perguntou por que a parceria política entre ambos (Tião e Jorge) não havia prosperado, já que o prefeito chegou a ocupar uma secretaria no governo de Viana. Bocalom afirmou que permaneceu no cargo por apenas “um ano e dois meses” e atribuiu o rompimento a divergências sobre o modelo de desenvolvimento adotado à época.
“Eu não concordo com o modelo que eles queriam implantar no Acre. O meu é outro, que eu defendo a vida inteira”, declarou.
Rafael Cardozo, de 28 anos, morre em Assis Brasil; cidade e comunidade esportiva lamentam
Jovem já atuou como atleta em times locais e era torcedor ativo; causa da morte não foi divulgada
A cidade de Assis Brasil amanheceu em luto neste domingo (7) com a morte de Rafael Cardozo, de 28 anos. Ele era muito conhecido no município por sua atuação no esporte local, onde já jogou por equipes amadoras e apoiava de perto o futebol da região. A causa da morte não foi divulgada.
Familiares, amigos e pessoas ligadas ao esporte prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais. Eles destacam que Rafael sempre foi presente nas competições, nos treinos e nas arquibancadas, acompanhando e incentivando os atletas da cidade.
As homenagens também reforçam solidariedade à mãe de Rafael, Caren, à irmã Raiane, à esposa Thacila e aos filhos. Mensagens destacam a falta que ele fará e a lembrança afetuosa que deixa na comunidade.
A Prefeitura de Assis Brasil publicou uma nota oficial lamentando a perda e manifestando apoio à família.
Nota da Prefeitura de Assis Brasil
NOTA DE PESAR
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, em nome do prefeito Jerry Correia e do vice-prefeito Reginaldo Martins, manifesta profundo pesar e se solidariza com a família e os amigos de Rafael da Silva Cardoso, falecido em 07 de dezembro de 2025.
À família enlutada, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força neste momento de dor e saudade.
Assis Brasil – Acre, 07 de dezembro de 2025.
Rio Acre sobe para 8,03 metros e Defesa Civil alerta para volume elevado de chuvas
O nível do Rio Acre em Rio Branco atingiu 8,03 metros às 5h17 deste domingo (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. O volume foi registrado como tendência de elevação, em meio ao acumulado de 79,80 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, considerado elevado para o período.
De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o atual nível do rio ainda está abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14,00 metros, mas o cenário exige atenção por conta da intensidade das chuvas que atingiram a capital acreana.
