“Instabilidade financeira”: Vereadora denuncia atrasos de salários de funcionários em Brasiléia

Isabely Araújo aponta “instabilidade financeira” na gestão e sugere corte de gastos com veículos alugados

A vereadora Isabely Araújo (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para criticar a gestão do prefeito Carlinho do Pelado (PP), apontando atrasos no pagamento de salários de servidores e também de fornecedores do município de Brasiléia.

O posicionamento da parlamentar reforça cobranças que, segundo ela, vêm sendo feitas desde o início do mandato. Durante a sessão, Isabely relatou que os servidores enfrentam incerteza sobre as datas de pagamento e citou falhas no planejamento financeiro da prefeitura.

“O prefeito vem atrasando com seu compromisso, com suas obrigações, porque nunca sabe o dia em que o dinheiro vai cair na conta. Se é 31, se é 5 do mês, ou no dia 10… meses atrás já venho falando disso, mas ele justificou que seria um ajuste de data”, afirmou a vereadora.

Isabely também questionou a condução orçamentária da gestão, alertando para possíveis impactos futuros. “O gestor tem noção do que está fazendo com o município?”, indagou.

Entre as sugestões apresentadas, ela defendeu a redução da frota de veículos alugados como medida de contenção de despesas, a fim de priorizar o pagamento em dia dos servidores.

A parlamentar destacou ainda que a insatisfação já alcança diversas áreas, incluindo educação, saúde, cargos comissionados e prestadores de serviços, além de criticar a falta de planejamento estratégico.

“O senhor não sabe a bola de neve que vai ficar neste município. Em 12 anos, nunca vi tanta falta de planejamento e de política pública efetiva em Brasiléia”, declarou.

O prefeito Carlinho do Pelado encontra-se em viagem a Brasília (DF). Até o momento, não há agenda oficial divulgada sobre os compromissos do gestor na capital federal.

