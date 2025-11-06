Extra
“Instabilidade financeira”: Vereadora denuncia atrasos de salários de funcionários em Brasiléia
Isabely Araújo aponta “instabilidade financeira” na gestão e sugere corte de gastos com veículos alugados
A vereadora Isabely Araújo (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para criticar a gestão do prefeito Carlinho do Pelado (PP), apontando atrasos no pagamento de salários de servidores e também de fornecedores do município de Brasiléia.
O posicionamento da parlamentar reforça cobranças que, segundo ela, vêm sendo feitas desde o início do mandato. Durante a sessão, Isabely relatou que os servidores enfrentam incerteza sobre as datas de pagamento e citou falhas no planejamento financeiro da prefeitura.
“O prefeito vem atrasando com seu compromisso, com suas obrigações, porque nunca sabe o dia em que o dinheiro vai cair na conta. Se é 31, se é 5 do mês, ou no dia 10… meses atrás já venho falando disso, mas ele justificou que seria um ajuste de data”, afirmou a vereadora.
Isabely também questionou a condução orçamentária da gestão, alertando para possíveis impactos futuros. “O gestor tem noção do que está fazendo com o município?”, indagou.
Entre as sugestões apresentadas, ela defendeu a redução da frota de veículos alugados como medida de contenção de despesas, a fim de priorizar o pagamento em dia dos servidores.
A parlamentar destacou ainda que a insatisfação já alcança diversas áreas, incluindo educação, saúde, cargos comissionados e prestadores de serviços, além de criticar a falta de planejamento estratégico.
“O senhor não sabe a bola de neve que vai ficar neste município. Em 12 anos, nunca vi tanta falta de planejamento e de política pública efetiva em Brasiléia”, declarou.
O prefeito Carlinho do Pelado encontra-se em viagem a Brasília (DF). Até o momento, não há agenda oficial divulgada sobre os compromissos do gestor na capital federal.
Veja vídeo da vereadora
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE REABERTURA COM CONTAGEM DE PRAZO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
Comunicamos a reabertura de prazo da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025, publicada no D.O.U Nº 187 (pág. 288), de 01/10/2025.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2025 às 07h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/11/2025, às 09:30 horas (Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected]
Brasiléia/AC, 06 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Homem é contido e amarrado por moradores após ameaçar comunidade rural em Brasiléia
Suspeito foi amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar; ele possui registros de ocorrências em vários estados
Moradores da comunidade do km 66 da BR-317 (Estrada do Pacífico), na zona rural de Brasiléia, contiveram um homem identificado como Juan Carlos Soares Evangelista, de 37 anos, após ele fazer ameaças de morte e de violência sexual contra mulheres da região. O caso ocorreu entre a tarde de quarta-feira (5) e a manhã de quinta-feira (6).
Segundo relatos de moradores, o suspeito chegou à comunidade pedindo comida e, ao se deparar com mulheres sozinhas nas residências, passou a proferir ameaças, com falas desconexas, incluindo menções a abusos sexuais e morte. Uma das vítimas acionou vizinhos por telefone, momento em que o homem se afastou do local.
Após as denúncias, moradores realizaram buscas e descobriram que o suspeito havia passado a noite em uma casa abandonada na região. Mesmo após contato com as autoridades, segundo os relatos, não houve comparecimento policial no momento inicial.
Na manhã seguinte, o homem voltou a abordar residências, novamente pedindo alimentos e repetindo as ameaças. Diante do risco iminente, moradores decidiram imobilizá-lo e amarrá-lo, até que um policial que reside na comunidade presenciou a situação, verificou os fatos e acionou reforço.
Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, realizou a condução do suspeito e o apresentou na delegacia para os procedimentos legais. Em consulta preliminar ao sistema nacional, foi constatado que o homem já possui registros de ao menos 10 boletins, com registros de ocorrência em Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e, agora, no Acre.
Há também relatos de episódios semelhantes atribuídos a ele em comunidades rurais do Polo (km 5 de Brasiléia) e no município de Assis Brasil.
Moradores da região pedem providências urgentes das autoridades de segurança e do Judiciário, alegando insegurança e episódios recorrentes de importunação e ameaças nas localidades rurais.
O caso segue sob investigação.
Cerveja, briga e sangue no centro: homem é morto a facadas em Rio Branco
Vítima foi atingida na jugular durante desentendimento em ‘bebedeira’ no Dom Giocondo. Caso é o segundo assassinato na região em menos de uma semana.
A manhã desta quinta-feira, 6 de novembro, foi marcada por violência na região central de Rio Branco. Madson José de Souza, de 35 anos, foi assassinado após um desentendimento que escalou para uma briga com faca na Rua Piauí, no Bairro Dom Giocondo.
Segundo informações preliminares da Polícia, a vítima participava de uma “bebedeira” quando, após uma discussão, entrou em luta corporal com o acusado. Madson José foi atingido por um golpe de faca na região da jugular e não resistiu ao ferimento, morrendo no local. O autor do crime fugiu imediatamente após o ataque.
O corpo de Madson foi periciado no local e, em seguida, removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.
Violência recorrente
O assassinato de Madson José é a segunda morte violenta registrada na área conhecida como “Papôco” em um curto espaço de tempo. Na última sexta-feira, dia 31, Francisco Ferreira da Silva, um detento monitorado de 49 anos, também morreu após ser espancado por criminosos na mesma região.
Ambos os casos estão sob investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil (DHPP), que tenta dar um ponto final (e não outro começo) a essa onda de violência.
