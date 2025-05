INSS: novas regras vão dar mais proteção a dados de segurados

A formação teve como público-alvo gestores escolares, diretores e chefes de departamento. A expectativa, segundo a SEE, é estender as atividades a outras unidades da rede estadual de ensino

Com foco na formação continuada e no fortalecimento da rede de apoio no ambiente educacional, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional, realizou na tarde desta terça-feira, 20, um ciclo de palestras voltado ao acolhimento humanizado e à segurança em situações de crise nas escolas. O evento ocorreu no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em Rio Branco.

As palestras abordaram duas temáticas principais: “Ações em situações de crise: negociação de risco, suicídio, agressor ativo e primeira resposta” e “Gestão de crise no ambiente escolar: protocolos de atendimento a estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) e sofrimento psíquico”.

Ministraram as palestras o major Anderson Castro de Souza, especialista em Segurança Pública pela Escola da Administração Pública (EAP), e o cabo Max Sousa Tosta, bombeiro militar do Mato Grosso do Sul e especialista em Psicologia das Emergências e Atendimento a Pessoas com TEA. Ambos compartilharam experiências práticas voltadas à preservação da vida e à promoção de um ambiente escolar mais preparado e empático.

O sargento Cid Kley Silva, que acompanha a iniciativa, destacou que a ação é parte de um esforço conjunto entre a Polícia Militar e a Secretaria de Educação. “É uma ação preventiva, olhando para o ser humano como um ser integral. Temos aqui especialistas que são referência no Brasil, tratando de temas como suicídio, agressor ativo, e crises envolvendo estudantes com TEA. Estamos iniciando esse movimento com a capelania escolar e o curso de atendimento à tentativa de suicídio”, explicou.

O secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates, ressaltou a importância da parceria entre os órgãos públicos. “É fundamental preparar nossos profissionais para lidar com situações complexas do dia a dia escolar. Infelizmente, temos visto um aumento da violência no ambiente escolar, e ações como essa visam transformar a escola em um espaço de paz”, disse.

A formação teve como público-alvo gestores escolares, diretores e chefes de departamento. A expectativa, segundo a SEE, é estender as atividades a outras unidades da rede estadual de ensino.

Para o professor Paulo Henrique da Silva Maurício, gestor da Escola Raimundo Gomes de Oliveira, o momento é oportuno. “Estamos vivendo uma onda de agressividade nas escolas. Ver que temos apoio de instituições como a PM, o MP e outros órgãos é reconfortante. Precisamos de toda a rede: Conselho Tutelar, Defensoria, Saúde. A escola não dá conta sozinha”, afirmou.

O ciclo de palestras continua nos próximos dias, com ações previstas em outras instituições da capital, como a Secretaria de Estado de Administração (Sead), Escola Dom Pedro II e Colégio Militar Tiradentes, ampliando o alcance da formação e fortalecendo o compromisso com uma educação acolhedora e segura para todos.

