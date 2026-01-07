Conecte-se conosco

Acre

INSS: Lula sanciona lei que proíbe desconto automático em benefícios

Publicado

2 horas atrás

em

Previdência social INSS

SOPA Images/Getty Images

Foi publicada na edição desta quarta-feira (7/1) do Diário Oficial da União (DOU) a lei que proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A nova legislação, sancionada com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estabelece ainda uma busca ativa por beneficiários lesados em decorrência de descontos indevidos, assim como o ressarcimento de pessoas prejudicadas.

A lei é uma reação à Farra do INSS, esquema bilionário de descontos indevidos contra aposentados revelado pelo Metrópoles.

Descontos proibidos

Antes, com a autorização do beneficiário, a legislação permitia o desconto de mensalidades pagas a associações, sindicatos e outras entidades de aposentados e pensionistas. Porém, na lei publicada nesta quarta-feira, esse ponto foi revogado, proibindo os descontos, mesmo que sejam autorizados.

Para identificar os beneficiários lesados por fraudes e práticas abusivas, o INSS pode levar em conta auditorias realizadas por órgãos públicos ou reclamações, denúncias, ações judiciais e solicitações de exclusão de descontos indevidos.

Em caso de desconto indevido, a associação ou a instituição financeira deverá devolver o valor integral ao beneficiário em até 30 dias. Se isso não ocorrer, o INSS deverá ressarcir a vítima e cobrar na Justiça o valor devido pela entidade ou pelo banco responsável pelo desconto.

O texto também estabelece que a contratação de empréstimo consignado só poderá ocorrer com autenticação biométrica ou assinatura eletrônica qualificada, dispensando o acordo por telefone. Depois da contratação, o benefício será bloqueado para novas operações, sendo exigido um novo procedimento de desbloqueio.

Como o esquema funcionava

Desde abril de 2025, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) têm deflagrado operações que investigam um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O prejuízo estimado aos beneficiários chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.

Segundo as investigações, os suspeitos atuavam inserindo dados falsos em sistemas oficiais para incluir beneficiários em associações ou entidades fictícias. A partir disso, eram feitos descontos mensais indevidos diretamente nos pagamentos de aposentados e pensionistas, muitos deles sem qualquer conhecimento sobre as cobranças.

Os alvos são investigados por organização criminosa voltada à obtenção de vantagens financeiras por meio de estelionato previdenciário, e corrupção ativa e passiva para facilitar o acesso fraudulento aos sistemas do INSS.

Também há apurações sobre ocultação de patrimônio, supostamente utilizado para dificultar o rastreamento dos valores desviados.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil

Publicado

44 minutos atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.

Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.

Análise Geral da Saúde Municipal

Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.

Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.

A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.

Comentários

Continue lendo

Acre

Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas

Foto: Sérgio Vale

O nível do Rio Acre apresentou nova queda na manhã desta quarta-feira (7), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Às 5h20, o manancial marcou 10,37 metros, permanecendo bem abaixo da cota de alerta e da cota de transbordo estabelecidas para a capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade e a manutenção do nível do rio neste início de janeiro.

Em Rio Branco, a cota de alerta do Rio Acre é fixada em 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros. Segundo o órgão municipal, a situação segue considerada normal, sem risco iminente de alagamentos ou enchentes.

Comentários

Continue lendo

Acre

Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre

Publicado

2 horas atrás

em

7 de janeiro de 2026

Por

Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado

O tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas passageiras, deve predominar em todo o Acre nesta quarta-feira (7). As precipitações ocorrem de forma pontual e podem ser intensas em algumas áreas do estado, conforme previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo cenário climático se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da região de selva do Peru.

No leste e sul do estado, que englobam as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão aponta tempo quente e sensação de abafamento, com presença de sol, aumento de nebulosidade e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuva forte é considerada média. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, podendo alcançar até 95% no início da manhã. Os ventos devem soprar fracos ou calmos, predominantemente do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do Acre, incluindo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com calor intenso, tempo abafado e chuvas pontuais, que podem ser fortes em determinados pontos. A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos seguem fracos, com predominância do quadrante norte.

Em relação às temperaturas, em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas variam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 29°C e 31°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros devem marcar mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 29°C a 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia registram mínimas entre 21°C e 23°C, com máximas chegando a 31°C. Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 29°C e 31°C nas máximas.

No interior do estado, Tarauacá e Feijó devem ter mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 31°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 28°C e 30°C. Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem variar de 21°C a 23°C nas mínimas e de 28°C a 30°C nas máximas.

Comentários

Continue lendo