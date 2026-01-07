Acre
INSS: Lula sanciona lei que proíbe desconto automático em benefícios
Foi publicada na edição desta quarta-feira (7/1) do Diário Oficial da União (DOU) a lei que proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A nova legislação, sancionada com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estabelece ainda uma busca ativa por beneficiários lesados em decorrência de descontos indevidos, assim como o ressarcimento de pessoas prejudicadas.
A lei é uma reação à Farra do INSS, esquema bilionário de descontos indevidos contra aposentados revelado pelo Metrópoles.
Descontos proibidos
Antes, com a autorização do beneficiário, a legislação permitia o desconto de mensalidades pagas a associações, sindicatos e outras entidades de aposentados e pensionistas. Porém, na lei publicada nesta quarta-feira, esse ponto foi revogado, proibindo os descontos, mesmo que sejam autorizados.
Para identificar os beneficiários lesados por fraudes e práticas abusivas, o INSS pode levar em conta auditorias realizadas por órgãos públicos ou reclamações, denúncias, ações judiciais e solicitações de exclusão de descontos indevidos.
Em caso de desconto indevido, a associação ou a instituição financeira deverá devolver o valor integral ao beneficiário em até 30 dias. Se isso não ocorrer, o INSS deverá ressarcir a vítima e cobrar na Justiça o valor devido pela entidade ou pelo banco responsável pelo desconto.
O texto também estabelece que a contratação de empréstimo consignado só poderá ocorrer com autenticação biométrica ou assinatura eletrônica qualificada, dispensando o acordo por telefone. Depois da contratação, o benefício será bloqueado para novas operações, sendo exigido um novo procedimento de desbloqueio.
Como o esquema funcionava
Desde abril de 2025, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) têm deflagrado operações que investigam um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O prejuízo estimado aos beneficiários chega a R$ 6,3 bilhões, entre 2019 e 2024.
Segundo as investigações, os suspeitos atuavam inserindo dados falsos em sistemas oficiais para incluir beneficiários em associações ou entidades fictícias. A partir disso, eram feitos descontos mensais indevidos diretamente nos pagamentos de aposentados e pensionistas, muitos deles sem qualquer conhecimento sobre as cobranças.
Os alvos são investigados por organização criminosa voltada à obtenção de vantagens financeiras por meio de estelionato previdenciário, e corrupção ativa e passiva para facilitar o acesso fraudulento aos sistemas do INSS.
Também há apurações sobre ocultação de patrimônio, supostamente utilizado para dificultar o rastreamento dos valores desviados.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Acre
Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil
A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.
Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.
Análise Geral da Saúde Municipal
Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.
Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.
A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.
Acre
Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas
Acre
Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre
Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado
