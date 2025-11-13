Conecte-se conosco

INSS: defesa de Stefanutto alega que prisão é “completamente ilegal”

Alessandro Stefanutto foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (13/11), em desdobramento da Operação Sem Desconto

Após a prisão do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto, nesta quinta-feira (13/11), a defesa se pronunciou e afirmou que a prisão é irregular e que provará sua inocência. Ele é um dos alvos da operação que investiga o esquema de fraudes do INSS.

A defesa de Stefanutto afirma que não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão do ex-presidente do órgão.

“Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação. Irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias. Segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso”, declarou a defesa.

A Farra do INSS

  • O escândalo do INSS foi revelado em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
  • As reportagen levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU).
  • Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela corporação na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril e que culminou nas demissões do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Stefanutto é um dos gestores que estiveram à frente do INSS nos períodos em que descontos ilegais em aposentadorias e pensões eram feitos.

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão.

O deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e o ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, também investigados na operação, foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta.

CPMI

Pettersen entrou na mira da Justiça após o seu nome ser citado por mais de um depoente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada para investigar o escândalo. Segundo as apurações, ele também se beneficiava dos desvios irregulares.

Além disso, ele é suspeito de usar o mandato para indicar aliados para atender a interesses pessoais, como o ex-diretor de Governança do INSS Alexandre Guimarães.

O esquema foi revelado, em dezembro de 2023, em uma série de reportagens sobre a “Farra no INSS”, desencadeando uma série de investigações e prisões que resultaram, inclusive, na queda do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT).

Empresas de VA e VR ameaçam ir à Justiça contra novas regras do governo

13 de novembro de 2025

Para setor, novas regras podem “desviar” dinheiro da alimentação; governo e varejo dizem que preços vão cair

Supermercado no Rio de Janeiro • Sergio Moraes/Reuters

Empresas devale-alimentação e do vale-refeição ameaçam ir à Justiça contra o decreto do governo federal que altera regras para o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). A iniciativa acontece no âmbito da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador).

As novas regras estabelecem, por exemplo, um teto de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos nas operações com cartões. Também fixa um prazo máximo de 15 dias para repasse dos valores aos bares, restaurantes e supermercados. As empresas têm 90 dias para se adequar.

Além disso, em até 180 dias, os arranjos de pagamento deverão ser abertos — mantendo a “bandeira” do cartão, mas permitindo a emissão por mais instituições. Outra regra, que tem prazo de 360 dias, fixa que qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento.

Em posicionamento amplo, a ABBT critica especialmente o “arranjo aberto”. Para a associação, isso pode desviar a função do benefício, que é a alimentação do trabalhador. A entidade exemplifica que o benefício do Bolsa Família, por falta de direcionamento, vem sendo utilizado em bets.

A ABBT destaca ainda que o tabelamento da taxa é “perigoso precedente da interferência governamental na iniciativa privada” e pode desestimular a concorrência. Ela indica que não há nenhum estudo que comprove que as novas regras vão se refletir em redução de preços.

“Pode ocorrer, por outro lado, o aumento de margem dos grandes grupos de varejo”.

Associações do varejo, como a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), vêm indicando que os preços vão cair com as mudanças.

Estimativas do Ministério da Fazenda indicam que as medidas têm potencial de gerar uma economia de cerca de R$ 8 bilhões por ano. Esse valor decorre, principalmente, da redução das margens de lucro das empresas emissoras de VA e VR, que serão repassadas aos estabelecimentos como bares, restaurantes e supermercados.

Segundo a pasta, com a diminuição desses custos, estima-se uma queda nos preços finais das refeições e dos alimentos, beneficiando diretamente os trabalhadores. A estimativa é de um ganho médio de aproximadamente R$ 225 por trabalhador ao ano.

As empresas do setor

Cerca de 80% do segmento é controlado por quatro empresas, Ticket, Pluxee, Alelo e VR. A CNN procurou as companhias. A Alelo indicou que se posicionará por meio da ABBT, e a Pluxee confirmou que estuda medidas legais junto à entidade setorial. Ticket e VR não responderam até a publicação desta reportagem.

“As medidas interferem em relações comerciais privadas e limitam a capacidade das emissoras de inovar e competir. Por isso, a Pluxee — atuando de forma independente e em coordenação com a ABBT — estuda adotar medidas legais para contestar a implementação do decreto, o que pode resultar na suspensão de seus efeitos”, disse a Pluxee em nota.

Na Bolsa de Paris, as ações da Pluxee caíram cerca de 8,6%, de € 15,60 para 14,26 € desde que o governo confirmou as mudanças. A Edenred caiu cerca de 6,4%, de € 21,19 para € 19,99.

Fonte: CNN

INSS: PF desmonta esquema que lesou aposentados em 17 estados e no DF

13 de novembro de 2025

Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e diversas medidas cautelares

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (13/11), nova fase da Operação Sem Desconto, investigação que mira esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. A ação mobilizou equipes em 17 estados e no Distrito Federal. O caso foi revelado pelo Metrópoles.

Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e diversas medidas cautelares. Entre os presos estão:

  • Alessandro Stefanutto – ex-presidente do INSS;
  • Antônio Carlos Antunes Camilo, conhecido como “Careca do INSS”;
  • Vinícius Ramos da Cruz – presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT);
  • Tiago Abraão Ferreira Lopes – diretor da Conafer e irmão do presidente da entidade, Carlos Lopes; Cícero Marcelino de Souza Santos – empresário ligado à Conafer;
  • Samuel Chrisostomo do Bonfim Júnior – também integrante da Conafer.

Os alvos estão espalhados por Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal.

Como o esquema funcionava

Segundo as investigações, os suspeitos atuavam inserindo dados falsos em sistemas oficiais para incluir beneficiários em associações ou entidades fictícias. A partir disso, eram feitos descontos mensais indevidos diretamente nos pagamentos de aposentados e pensionistas, muitos deles sem qualquer conhecimento sobre as cobranças.

O grupo é investigado por formar organização criminosa voltada à obtenção de vantagens financeiras por meio de estelionato previdenciário, além de corrupção ativa e passiva para facilitar o acesso fraudulento aos sistemas do INSS.

Também há apurações sobre ocultação de patrimônio, supostamente utilizado para dificultar o rastreamento dos valores desviados.

Ação coordenada em todo o país

As diligências foram coordenadas pela Polícia Federal com apoio de auditores da CGU. As buscas ocorreram simultaneamente em endereços residenciais, escritórios, sedes de entidades suspeitas e até empresas que teriam sido usadas para escoar os recursos desviados.

Segundo fontes envolvidas na operação, o volume de documentos apreendidos deve ajudar a detalhar a participação de cada integrante do grupo e identificar novas vítimas, já que o crime costuma atingir idosos em situação de vulnerabilidade, que nem sempre percebem os descontos indevidos.

 

PF prende ex-presidente do INSS e faz buscas contra deputado e ex-ministro

13 de novembro de 2025

Mandados cumpridos pela PF fazem parte da nova fase da Operação Sem Desconto, que mira esquema de fraudes no INSS revelado pelo Metrópoles

A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto na manhã desta quinta-feira (13/11), na nova fase da Operação Sem Desconto, que mira esquema de fraudes no instituto revelado pelo Metrópoles.

Além da prisão de Stefanutto, a PF cumpre mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e o ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, também conhecido como Ahmed Mohamad.

Oliveira, que comandou o Ministério da Previdência Social durante o governo Jair Bolsonaro, também é alvo de mandado judicial que ordena a instalação de tornozeleira eletrônica nele, de acordo com fontes da Polícia Federal.

Ao todo, polícia federais e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem, nesta quinta-feira, 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão.

Os mandados são cumpridos nos estados Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, além do Distrito Federal.

Defesa do ex-presidente do INSS se pronuncia

Em nota, a defesa de Stefanutto disse que ainda não teve acesso à decisão que decretou a prisão do ex-presidente do INSS.

Os advogados afirmam que a medida é “completamente ilegal”, já que ele não estaria atuando para atrapalhar as investigações. A defesa acrescentou que vai buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências cabíveis.

