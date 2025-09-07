Brasil
INSS assumiu risco com falhas no controle de descontos, diz CGU
Auditoria da CGU aponta para sequência de falhas no controle do INSS sobre descontos de aposentados e pensionistas
A Controladoria-Geral da União (CGU) apontou falhas no processo de ajuste das regras para descontos associativos em benefícios previdenciários e concluiu que o Instituto Naciona do Seguro Social (INSS) “assumiu o risco” ao autorizar, em 2024, soluções transitórias propostas pelas próprias entidades sem a devida validação técnica da Dataprev.
A conclusão está em auditoria do órgão em que a CGU avaliou diversos aspectos dos Acordos de Cooperação Técnica entre entidades e o INSS, desde o firmamentos dos acordos até a fiscalização dos mesmos pelo Instituto.
Tais acordos estão no centro das apurações da “farra do INSS”, que investiga descontos indevidos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas, e que resultou na operação Sem Desconto em abril deste ano.
A CGU chama atenção para a Instrução Normativa PRES/INSS nº 162/2024, que determinou que os descontos só poderiam ocorrer com autorização “prévia, pessoal e específica” por parte do beneficiário, mediante um termo de adesão com assinatura eletrônica e validação biométrica, cujos requisitos seriam definidos pela Dataprev.
Diante do aumento de descontos no início de 2024, assim como um volume grande de denúncias de segurados sobre descontos sem a devida autorização, o presidente do INSS da época suspendeu novas averbações em abril de 2024, até que a solução definitiva da Dataprev fosse implementada.
No mês seguinte, porém, algumas entidades solicitaram permissão para usar sistemas próprios de filiação eletrônica com desbloqueio automático dos benefícios dos novos associados, alegando que atendiam aos critérios de segurança estabelecidos pela normativa.
Em 29 de maio de 2024, a Dataprev emitiu nota técnica, após questionamento do INSS acerca da possibilidade das soluções próprias indicadas, estabelecendo critérios mínimos para a verificação de biometria facial.
Tais critérios incluiam captura de biometria com prova de vivacidade (chamada de liveness), autenticação por reconhecimento facial e validação em bases oficiais do governo.
A Dataprev alertou, no entanto, que as soluções das entidades não atendiam integralmente às exigências, ressaltando que caberia ao INSS decidir sobre a eventual autorização transitória.
Por fim, propôs, caso o INSS decidisse quanto à possibilidade de utilização de solução própria das entidades, que o início da operacionalização começasse apenas no final de junho de 2024, com repercussão e repasse às entidades em julho de 2024.
Ainda assim, no dia seguinte, em 30 de maio, o INSS solicitou à Dataprev a adoção de solução para implementação da regra transitória, com utilização de solução de filiação eletrônica própria das entidades, para que os repasses ocorressem ainda na competência de junho de 2024.
Um dia depois, em 31 de maio, o presidente do órgão autorizou os pedidos das entidades, condicionando apenas a assinatura de termos de compromisso.
“No dia 03.06.2024, conhecendo o posicionamento da Dataprev que as soluções apresentadas pelas entidades não atendiam integralmente os requisitos estabelecidos pela Empresa, o INSS comunicou todas as entidades com acordos vigentes sobre a aprovação de regra transitória e encaminhou o modelo do termo de compromisso a ser pactuado, estabelecendo o mesmo dia como prazo final para o envio do documento assinado, de modo que os descontos pudessem ser registrados ainda naquela competência”, afirmou a CGU.
Posteriormente, diz a CGU, o INSS solicitou às entidades a documentação técnica das soluções utilizadas, incluindo detalhes sobre a ferramenta de assinatura eletrônica e biometria facial. No entanto, com exceção de uma entidade, o órgão não solicitou à Dataprev a análise das documentações enviadas, “o que indica ter assumido o risco pela utilização de plataformas sem uma prévia validação”.
O Portal de Desconto de Mensalidade Associativa, sistema desenvolvido pela Dataprev, foi disponibilizado em 17 de setembro de 2024. Com isso, foram registradas milhares de averbações completas até janeiro de 2025.
Contudo, segundo a CGU, o INSS decidiu prorrogar a vigência da solução transitória até fevereiro de 2025, “sem realizar avaliação formal dos riscos decorrentes da manutenção dessa solução paralela àquela desenvolvida pela Dataprev, em conformidade com a Instrução Normativa”.
O resultado disso, conforme a auditoria, foi que entre junho e dezembro de 2024, foram registradas 623.567 novas averbações de mensalidades associativas por meio da solução transitória.
“Ao autorizar de forma célere, e sem validações técnicas adequadas, a retomada da averbação de descontos associativos por meio de utilização de biometria promovida a partir de utilização de sistemas próprios das entidades, mesmo diante de alertas da Dataprev quanto ao não atendimento dos requisitos mínimos de segurança, o INSS assume o risco de as entidades realizarem essas averbações sem a devida autorização dos beneficiário”!, afirmou a CGU.
Tal medida de flexibilização foi definida como “falha grave” pela CGU.
“Essa inobservância do procedimento definido na recém-publicada IN PRES/INSS nº 162/2024, que seria um aprimoramento dos controles (então inexistentes) para a validação dos requerimentos, a partir de mudança realizada em prazo exíguo e sem a adoção de mecanismos de supervisão ou homologação, representa falha grave com impacto nos controles internos e na gestão de riscos do Instituto”, afirmou a Controladoria em trecho da auditoria.
Defesa
Durante a auditoria, o INSS foi consultado pela CGU, afirmando que já possuía diversas medidas de melhoria quanto aos ACTs sendo implementadas com o objetivo de sanar irregularidades, além de ressarcir os beneficiários que foram afetados pelos descontos indevidos.
Segundo consta no relatório da Controladoria, em resposta, o INSS já havia afirmado que deu início a um processo institucional de revisão e robustecimento dos fluxos e controles dos descontos associativos no sentido do aperfeiçoamento da gestão.
O INSS também destacou que orientou os segurados quanto à verificação de possíveis descontos de mensalidade associativa por meio do extrato de benefícios. Caso fosse identificado algum desconto não autorizado, informou que seria possível solicitar o imediato bloqueio dos descontos.
“Assim, verifica-se que, no âmbito do INSS, em meio ao recebimento de recomendações e/ou determinações de controle da CGU e do Tribunal de Contas da União (TCU), a Autarquia já vinha adotando medidas iniciais voltadas ao aprimoramento da situação”.
Um dos exemplos que vêm sendo trabalhados, segundo o INSS, é a implementação de uma ferramenta, juntamente com a Dataprev, que exija a confirmação, via MEU INSS, do termo de adesão aos descontos.
O INSS afirmou ainda que não há previsão de celebração de novos ACTs ou mesmo restabelecimento dos acordos suspensos, e nem de quais serão os termos que serão abordados para formalizar os acordos.
O órgão também ressalta que só deve voltar a celebrar novos acordos após a conclusão das apurações em curso, “especialmente no que respeita ao ressarcimento aos beneficiários lesados. Não haverá restabelecimento a entidades que causam prejuízos aos beneficiários e ao INSS”.
O INSS também cita a implementação de uma série de procedimentos de apuração de irregularidades nos ACTs, além de providências adotadas em caráter disciplinar, além da instauração de 12 Processos Administrativos de Responsabilização (PARs), posteriormente avocados pela CGU.
“Está em curso, na Corregedoria do INSS, Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face dos servidores desta Autarquia, destacando que os servidores envolvidos foram preventivamente afastados”, afirmou.
Por fim, concluiu ressaltando o fato de que as devoluções aos aposentados e pensionistas que tiveram seus benefícios descontados irregularmente já começaram, cujo primeiro pagamento foi em julho deste ano.
‘Só tem um candidato para nós, que é Bolsonaro’, diz Tarcísio em ato na Paulista
Governador de São Paulo participa de ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para ser candidato a presidente no ano que vem, reafirmou, neste domingo (7), o apoio a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). “Só tem um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro”, disse, em ato na Avenida Paulista. Bolsonaro, no entanto, está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eu tenho certeza que ele indo para urna, ele vai vencer às eleições”, afirmou.
Tarcísio defendeu uma anistia ampla, para incluir Bolsonaro, aos condenados por tentativa de golpe de Estado. “Essa festa não está completa porque Jair Messias Bolsonaro não está conosco”, disse. Em outro momento, ele mandou um recado para o presidente da Câmara, Hugo Motta: “Paute a anistia.”
O governador também citou que a defesa dos réus do núcleo crucial do golpe apontaram cerceamento de defesa. Segundo ele, isso mostra que o julgamento não está sendo imparcial. O núcleo crucial, que inclui Bolsonaro, começou a ser julgado na semana passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). “Ninguém aguenta a tirania de um ministro”, disse, em alusão ao ministro Alexandre de Moraes. “Nós não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer”, disse em outro momento.
“É tudo muito frágil, como vamos admitir uma condenação? Só há uma forma de resolver isso: anistia”, defendeu. O governador esteve em Brasília na semana passada para tentar pressionar que anistia seja pautada no Câmara dos Deputados.
Ato em São Paulo
Pouco depois das 15h, Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegaram no ato na Avenida Paulista, em São Paulo.
Antes de meio-dia, porém, manifestantes começam a se aglomerar no local. Eles estenderam uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).
Também era possível ver faixas pedindo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto em votação, e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dê andamento ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
O Partido Novo levou à Paulista um boneco inflável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com roupa de presidiário e, ao lado, um ovo inflável em que está escrita de vermelho a frase “Perdeu, mané” (referência a Moraes).
Perguntas e Respostas
Qual foi a posição de Tarcísio de Freitas em relação a Jair Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista?
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, afirmando: “Só tem um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro”.
Qual é a situação atual da candidatura de Jair Bolsonaro?
Jair Bolsonaro está inelegível devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O que Tarcísio de Freitas disse sobre a anistia relacionada a Bolsonaro?
Tarcísio defendeu uma anistia ampla que incluísse Bolsonaro, afirmando que a festa não estava completa sem a presença dele e pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que pautasse a anistia.
Quais foram as críticas de Tarcísio em relação ao julgamento dos réus do núcleo crucial do golpe?
Tarcísio mencionou que a defesa dos réus apontou cerceamento de defesa, sugerindo que o julgamento não estava sendo imparcial e criticou a tirania de um ministro, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes.
Como foi a manifestação na Avenida Paulista antes da chegada de Tarcísio?
Antes do meio-dia, manifestantes começaram a se aglomerar na Avenida Paulista, estendendo uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Masp e exibindo faixas pedindo que o presidente da Câmara colocasse o projeto de anistia em votação.
O que o Partido Novo levou para a manifestação?
O Partido Novo levou um boneco inflável representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário e um ovo inflável com a frase “Perdeu, mané”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.
Com saída do União-PP, Lula redobra cobrança por lealdade de ministros
Decisão a federação União-PP atinge de forma direta os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo)
O rompimento da federação União-PP com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou a cobrança por lealdade dos ministros que permanecem na Esplanada dos Ministérios. A baixa na gestão petista expõe a urgência do Palácio do Planalto em reforçar alianças para 2026.
Os presidentes do União Brasil, Antonio Rueda, e do PP, senador Ciro Nogueira (PI), determinaram a saída de todos os filiados do Executivo e ameaçaram punir quem insistir em permanecer no governo. A medida atinge diretamente os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), ambos deputados licenciados que assumiram cargos como parte da estratégia de Lula para ampliar a governabilidade no Congresso Nacional.
A decisão sucede a cobrança do presidente para que ministros assumam a defesa das ações do governo federal durante as agendas e viagens pelo país. A exigência aconteceu durante a segunda reunião ministerial do ano, no Palácio do Planalto.
Logo após a federação União-PP, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, cobrou alinhamento dos ministros e indicaram que permaneceram no governo com a defesa do governo Lula.
“Quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o Estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional”, declarou a petista.
O caso de Sabino é considerado mais delicado. Nomes do União Brasil defendem que ele se licencie do partido para se manter no cargo, sob a justificativa de que conduz projetos estratégicos, como a organização da 30º Conferência das Partes (COP3,) prevista para novembro em Belém (PA).
O evento é tratado como uma vitrine internacional do governo no campo ambiental. Além disso, Sabino preside o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo, e busca a reeleição no posto.
Sinuca de bico de Celso Sabino
- O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou à cúpula do União Brasil que seguirá a decisão de rompimento com Lula, mas a sigla avalia que ele tenta ganhar tempo para se manter no cargo.
- Em um almoço no Palácio da Alvorada, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, cobrou lealdade total e dedicação ao projeto de reeleição de Lula.
- A permanência dos ministros está condicionada ao alinhamento político integral e ao esforço em conquistar parte da bancada do União para votar com o governo.
- União Brasil estipulou 30 dias para que Sabino deixe o cargo, permitindo transição sem ruptura brusca.
No Ministério do Esporte, por outro lado, o PT já discute internamente substitutos para André Fufuca. Um dos nomes cogitados é o de Ricardo Gomyde, ex-secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor.
A saída das duas legendas representa perda significativa para o Palácio do Planalto. O União Brasil e o PP somam mais de 100 deputados e cerca de 15 senadores, números que podem ajudar na aprovação de temas considerados estratégicos.
A saída é tida como parte da estratégia de Rueda e Nogueira de articular uma candidatura única contra Lula em 2026. Os dois também se alinharam à proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que enfrenta ações no Supremo Tribunal Federal (STF).
De olho na reeleição, o governo Lula aposta em pautas de apelo popular, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O texto, inclusive, já teve urgência aprovada na Câmara, mas ainda não há previsão para análise do mérito.
No Congresso Nacional, o debate é dominado por uma possível anistia a Bolsonaro, ofuscando o avanço agendas consideradas prioritárias para o Palácio do Planalto.
Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 47 milhões no próximo sorteio
O sorteio do concurso 2.911 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (6), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 47 milhões.
Veja os números sorteados: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.
5 acertos: 77 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30.684,05
4 acertos: 4.097 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 950,57
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (9).
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
