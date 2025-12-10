Inspeção médica de candidatos do concurso da Educação terá novo local temporário em Rio Branco

O governo do Acre informou que a inspeção médica dos candidatos de Rio Branco convocados no concurso público da Educação será realizada em um novo local entre os dias 11, 12 e 13 de dezembro. A mudança, anunciada pelas Secretarias de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), ocorre excepcionalmente nesses três dias.

Atualmente, a etapa médica está sendo realizada no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), mas, nesse período, o atendimento será transferido temporariamente para o Centro de Atenção à Saúde do Servidor do Estado (Cass), localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2.248, bairro Vila Ivonete.

A partir do dia 15 de dezembro, o procedimento volta a ser realizado normalmente no Acreprevidência.

O governo reforça que os convocados devem estar atentos à alteração e apresentar toda a documentação e os exames exigidos para concluir a etapa médica.

