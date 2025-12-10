Cotidiano
Inspeção médica de candidatos do concurso da Educação terá novo local temporário em Rio Branco
O governo do Acre informou que a inspeção médica dos candidatos de Rio Branco convocados no concurso público da Educação será realizada em um novo local entre os dias 11, 12 e 13 de dezembro. A mudança, anunciada pelas Secretarias de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), ocorre excepcionalmente nesses três dias.
Atualmente, a etapa médica está sendo realizada no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), mas, nesse período, o atendimento será transferido temporariamente para o Centro de Atenção à Saúde do Servidor do Estado (Cass), localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2.248, bairro Vila Ivonete.
A partir do dia 15 de dezembro, o procedimento volta a ser realizado normalmente no Acreprevidência.
O governo reforça que os convocados devem estar atentos à alteração e apresentar toda a documentação e os exames exigidos para concluir a etapa médica.
Comentários
Cotidiano
Dado Ramos renova parceria e segue com gestor do Independência em 2026
Uma reunião nesta quarta, 10, definiu a renovação entre o gestor Dados Ramos e o Independência para comandar o futebol profissional na temporada de 2026. O empresário comandou o futebol Tricolor em 2025 e conquistou o bicampeonato Estadual e conseguiu avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.
Excelente calendário
O Independência terá em 2026 um excelente calendário com Campeonato Estadual, as Copas Norte e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.
Apresentação na segunda
O elenco do Independência inicia a preparação na segunda, 15, às 15 horas, no Marinho Monte. O diretor de futebol, João Paulo Junqueira, e o técnico Ivan Mazzuia trabalharam nos últimos dias na formação do elenco e o Tricolor terá uma base diferente na próxima temporada.
Comentários
Cotidiano
Sine Acre oferta 668 vagas de emprego para diversas áreas em Rio Branco
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou, nesta quarta-feira (10), um novo painel com 668 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco, abrangendo diversas áreas profissionais.
Entre as oportunidades estão cargos como professor de educação física na área da saúde, promotor de vendas e representante técnico de vendas, entre outros. Os requisitos variam conforme a função e podem incluir formação específica, experiência comprovada ou ambos.
Um dos destaques do levantamento é a oferta de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso do Sine com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho do Acre.
Os interessados devem procurar o Sine Acre, em Rio Branco, para obter informações sobre critérios de seleção, prazos e atualizações das vagas. O atendimento também pode ser feito pelos telefones (68) 3223-6502, (68) 3224-1519, (68) 3215-4500 e (68) 3215-4543.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz e Furacão do Norte irão decidir o título do Estadual
Santa Cruz e Furacão do Norte estão na decisão do Campeonato Estadual Sub-13. Nas semifinais disputadas nesta terça, 9, no Tonicão, o Santa Cruz bateu o Cruz Azul por 4 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Botafogo Academy por 3 a 0.
Final na sexta
Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o título na sexta, 12, às 16 horas, no Tonicão. Se a partida terminar empatada, o campeão vai ser conhecido nas cobranças de penalidades.
Você precisa fazer login para comentar.