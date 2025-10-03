Brasil
Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova
Os mais de 96,6 mil participantes da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição, que traz o local onde farão as provas no dia 19 de outubro, em 225 municípios de todos os estados e do Distrito Federal.
O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.
O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.
Perfil
Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.
Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
Do total de 96.635 candidatos confirmados, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.
A maioria dos candidatos – 50.009 – tem idades entre 25 a 29 anos de idade, sendo 32.692 já formados e 17.317 formandos.
Provas
De acordo com o calendário do edital do Enamed 2025, as provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.
Na prova do Enamed serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.
O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.
Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;
- ginecologia e obstetrícia
- pediatria
- medicina da família e comunidade
- saúde coletiva e saúde mental
Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.
Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual. O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.
Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.
Comentários
Brasil
Caso Regis: possível redução de fiança de acusada gera revolta em Epitaciolândia
Amigos e familiares do professor assassinado manifestam indignação com rumores de que valor da fiança de Marijaene Maffi, suspeita de auxiliar na ocultação do corpo, teria caído para R$ 10 mil
A comoção pela morte do professor Reginaldo Silva Corrêa (Regis), assassinado em 25 de setembro em Epitaciolândia, transformou-se em revolta após circular a informação não oficial de que a fiança da suspeita Marijaene Maffi – acusada de participar da ocultação do corpo – teria sido reduzida para cerca de R$ 10 mil. A medida, ainda não confirmada pela Justiça, gerou protestos entre amigos e familiares da vítima.
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”, desabafou um amigo do professor, ecoando o sentimento de parte da comunidade do Alto Acre, que teme a impunidade no caso. Regis foi morto a golpes de “mata-leão” por Victor Oliveira, que confessou o crime, e seu corpo foi enterrado em quintal do Loteamento Saraiva.
Victor seguem presos, mas a segunda acusada – com medidas cautelares – acendeu o alerta sobre a resposta judicial ao crime, que chocou a região pela brutalidade e pelas circunstâncias reveladas durante as investigações. O caso continua sob acompanhamento do sistema de Justiça.
Comentários
Brasil
Secretária de Epitaciolândia defende contratação de Joelma para festival com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão
Marinete Mesquita afirmou que recursos não são do município, mas de emenda da deputada federal Antônia Lúcia, e que todo processo está em conformidade com a lei
Após a repercussão sobre a contratação da cantora Joelma (ex-Banda Calypso) para se apresentar na 13ª edição do Circuito Country em 2026, a Secretária de Planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, usou as redes sociais para esclarecer a origem dos recursos.
Em publicação, ela afirmou que o valor destinado ao pagamento da atração não vem dos cofres municipais, mas sim de uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão da deputada federal Antônia Lúcia.
“A prefeitura foi beneficiada com uma emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Antônia Lúcia para a realização da 13ª edição do Circuito Country. Parte desse recurso será destinada ao pagamento da contratação artística”, explicou Marinete, reforçando que o processo está sendo conduzido “com total transparência e lisura”.
A secretária destacou ainda a diferença entre emendas parlamentares e recursos próprios, afirmando que a contratação segue a legislação e está alinhada ao orçamento aprovado. O show de Joelma está previsto para ocorrer no evento de 2026, que deve movimentar o calendário cultural do município.
Comentários
Brasil
Governo do Acre reduz orçamento ambiental e amplia verba para agricultura em 2026, apesar do discurso de equilíbrio
Enquanto Gladson Cameli defende conciliação entre produção e conservação, projeto orçamentário corta 29% dos recursos da SEMA e 19% do IMAC, mas aumenta verba da Agricultura em 11%
Em contraste com seu discurso público sobre desenvolvimento sustentável, o governador Gladson Cameli (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária para 2026 que reduz significativamente os recursos para a área ambiental enquanto amplia os investimentos na agricultura. Os dados foram revelados após análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao legislativo no final de setembro.
Mudanças orçamentárias propostas para 2026:
SEMA: redução de 29% (de R$ 23,4 milhões para R$ 16,7 milhões)
IMAC: corte de 19% (de R$ 8,2 milhões para R$ 6,7 milhões)
Agricultura: aumento de 11% (de R$ 103,6 milhões para R$ 114,9 milhões)
A divergência entre o discurso e a alocação de recursos ficou evidente durante participação do governador em evento realizado pelos jornais Valor Econômico, O Globo e Rádio CBN, onde Cameli afirmou que “não precisa tirar uma árvore para fortalecer o agronegócio” com as tecnologias disponíveis.
Os números revelam uma priorização orçamentária para o setor agrícola em detrimento das políticas ambientais, levantando questionamentos sobre a efetividade da conciliação entre produção e conservação na prática administrativa do governo. O projeto ainda será analisado pelos deputados estaduais.
Você precisa fazer login para comentar.