Inscrições seguem abertas para concurso do IBGE com 162 vagas no Acre
As inscrições para o novo concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) seguem abertas até o dia 11 de dezembro. O edital prevê 162 vagas no Acre, distribuídas entre três cidades. Ao todo, o processo seletivo nacional oferta 9.590 vagas, considerado o maior do país.
No estado, as oportunidades são para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade (22 vagas) e Agente de Pesquisas e Mapeamento (140 vagas). As remunerações são de R$ 3.379,00 para supervisor e R$ 2.676,24 para agente. Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos.
As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV, ao custo de R$ 38,50. A prova está marcada para 22 de fevereiro de 2026 e o resultado final deve sair entre março e abril do próximo ano.
Distribuição das vagas por município
Supervisor de Coleta e Qualidade (22 vagas)
- Cruzeiro do Sul: 2 (1 ampla; 1 PPP)
- Rio Branco: 18 (6 ampla; 7 PPP; 2 PCD; 2 indígenas; 1 quilombola)
- Tarauacá: 2 (1 ampla; 1 PPP)
Agente de Pesquisas e Mapeamento (140 vagas)
- Cruzeiro do Sul: 16 (11 ampla; 4 PPP; 1 PCD)
- Rio Branco: 111 (70 ampla; 28 PPP; 6 PCD; 4 indígenas; 3 quilombolas)
- Tarauacá: 13 (9 ampla; 3 PPP; 1 PCD)
PPP = pessoas pretas ou pardas; PCD = pessoas com deficiência.
Os aprovados atuarão na realização das pesquisas estatísticas do IBGE em todo o país. O edital e o cronograma completo, com conteúdos programáticos e locais de prova, estão disponíveis no site da instituição organizadora.
Prefeito de Brasiléia busca aprovação de orçamento com alto índice de remanejamento
Aliados resistem à proposta de 30% e defendem limite menor para 2026
O prefeito de Brasiléia, Carlinho do Pelado (PP), trabalha para aprovar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, prevista em mais de R$ 170 milhões, com autorização para remanejar até 30% dos recursos sem necessidade de consultar a Câmara Municipal. Apesar de contar com maioria na Casa, o gestor enfrenta resistência de parte dos próprios aliados, que defendem reduzir o percentual para 15%.
A discussão sobre o índice de remanejamento é recorrente no município e, segundo parlamentares, envolve o equilíbrio entre eficiência na gestão e controle do uso do erário. Em Epitaciolândia, cidade vizinha, o prefeito da gestão anterior operou com apenas 1%, o que travou projetos e aumentou a dependência da aprovação legislativa.
Para tentar viabilizar o entendimento, um encontro entre prefeito e vereadores foi articulado para a noite desta terça-feira (2). Caso o percentual máximo seja aprovado, Carlinho teria autonomia para movimentar cerca de R$ 51 milhões entre as pastas ao longo de 2026, o que gera preocupação entre parlamentares que cobram mais transparência na aplicação dos recursos públicos.
O debate segue em andamento na Câmara, que deve decidir o percentual ainda nesta semana.
Prefeitura de Assis Brasil nega irregularidades e afirma ter colaborado integralmente com operação da PF e CGU
Gestão diz que adesão à Ata de Registro de Preços seguiu a legislação e que permanece confiante no esclarecimento dos fatos
A Prefeitura de Assis Brasil divulgou nota oficial nesta terça-feira (dia não informado) para esclarecer a operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no município. Segundo a administração, todos os documentos solicitados foram entregues no momento da ação, demonstrando total colaboração com os órgãos de controle.
De acordo com o comunicado, a investigação está relacionada à adesão a uma Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Rio Branco, procedimento considerado legal e comum na administração pública. A gestão afirma que todo o processo seguiu rigorosamente a Lei nº 14.133/2021 e que os valores contratados estavam dentro dos padrões de mercado.
A prefeitura destacou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) analisou o procedimento por meio do sistema LINCON e que a execução dos serviços foi acompanhada por engenheiro fiscal, garantindo regularidade técnica.
O prefeito Jerry Correia ressaltou que a administração municipal atua pautada pela transparência e moralidade e que confia no desfecho das investigações, acreditando que a legalidade do processo será comprovada.
NOTA À IMPRENSA
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do prefeito Jerry Correia, vem a público esclarecer os fatos relacionados à operação realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
Todas as documentações solicitadas pelos órgãos de controle foram integralmente entregues no momento da ação, reforçando a postura de total colaboração e transparência da gestão municipal.
O processo objeto da investigação refere-se a uma adesão à Ata de Registro de Preços proveniente da Prefeitura de Rio Branco, procedimento amplamente previsto na legislação e rotineiramente adotado por diversos entes da administração pública. Todo o trâmite administrativo para adesão foi realizado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, seguindo rigorosamente as normas que regem as contratações públicas no país.
Destacamos que os preços praticados estavam compatíveis com os valores de mercado, conforme demonstrado na análise documental. Todo o procedimento foi devidamente inserido no sistema LINCON e passou pela apreciação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), cumprindo todas as etapas formais exigidas pelos órgãos de controle externo.
Ressaltamos ainda que a execução do objeto contratado foi acompanhada de perto pelo engenheiro fiscal do município, garantindo a regularidade, a conformidade técnica e a efetiva prestação dos serviços.
A gestão municipal sempre pautou sua atuação pela ética, transparência, moralidade, lisura e respeito absoluto aos princípios que regem a Administração Pública. Confiamos plenamente na Justiça e permaneceremos colaborando com todas as investigações.
Reafirmamos nosso compromisso com a verdade e temos convicção de que, ao final da análise técnica e jurídica, ficará comprovado que todo o processo conduzido pelo Município de Assis Brasil seguiu seu trâmite normal, de maneira regular, responsável e íntegra, em total respeito ao patrimônio público.
Assis Brasil – AC
Prefeitura Municipal
Gabinete do Prefeito Jerry Correia
Polícia Militar inicia a Operação Papai Noel, e reforça segurança nas áreas comerciais durante o fim de ano
Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, cresce significativamente a circulação de pessoas e o volume de valores nas áreas comerciais, impulsionados pelo aumento do consumo e pelo pagamento do 13º salário.
Diante desse cenário, a Polícia Militar do Acre reforça o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado, adotando estratégias específicas para reduzir a incidência criminal e preservar a ordem pública. O objetivo é garantir maior tranquilidade à população durante um dos períodos de maior fluxo comercial do ano.
Como parte dessas ações, a Polícia Militar deu início à Operação Papai Noel, executada pelo 5º Batalhão nas cidades do Alto Acre. A iniciativa reforça a importância de intensificar a segurança durante o período festivo e soma-se aos esforços já desenvolvidos pelo programa “Comércio Seguro”, ampliando a presença policial nas áreas comerciais e fortalecendo a proteção de comerciantes, trabalhadores e consumidores.
A Operação Papai Noel prevê aumento do efetivo empregado, patrulhamento direcionado, ações de visibilidade e resposta rápida, buscando inibir práticas delituosas e proporcionar um ambiente mais seguro para as compras de fim de ano.
A atuação integrada e preventiva é fundamental para reduzir oportunidades de ação criminosa e fortalecer a sensação de segurança da comunidade acreana. As ações seguem em andamento até o encerramento do período festivo.
