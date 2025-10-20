Cotidiano
Inscrições para Prêmio de Comunicação Marcus Vicentti já estão abertas no Acre
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Marcos Vicentti. A partir desta segunda-feira, 20, profissionais e acadêmicos terão até o dia 31 de outubro para submeter seus trabalhos jornalísticos. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no portal da Agência de Notícias do Acre no link: https://agencia.ac.gov.br/premio-de-comunicacao-inscricao-2025/.
Promovido pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), o prêmio tem objetivo de estimular e valorizar produções jornalísticas que abordem ações de governo e temas de interesse e relevância para a sociedade acreana, abrangendo diversas áreas, como saúde, educação, cultura, segurança pública e gestão.
Nesta edição, os inscritos nas categorias profissionais de Texto, Áudio, Videojornalismo e Foto receberão o montante de R$ 17 mil no 1º e R$ 6mil no 2º lugar. Já na categoria Estudante, que busca incentivai os talentos em formação, a premiação será de R$ 7 mil para o primeiro colocado e R$ 3 mil para o 2º lugar. A categoria de Foto Amadora oferecerá a premiação de R$ 5 mil para o vencedor.
Serão aceitos os trabalhos jornalísticos publicados em veículos de comunicação do Acre no período entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025. Cada concorrente pode inscrever até três reportagens na mesma categoria. Confira o regulamento: https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/Regulamento-Premio-de-Comunicacao-Marcos-Vicentti.pdf.
Governo do Acre lança Caravana do TEA e fortalece apoio a mães atípicas com o Programa Mentes Azuis
Fortalecendo a luta de mães atípicas, nesta segunda-feira, 20, o governo do Acre promoveu a Caravana do Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma iniciativa do Programa Mentes Azuis, desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac). A abertura do evento aconteceu na Escola Técnica Maria Moreira da Rocha, em Rio Branco, primeira cidade a receber a ação que irá beneficiar pessoas dos 22 municípios do estado.
A Caravana tem como principal objetivo capacitar famílias e profissionais, promovendo acolhimento, formação e inclusão para pessoas com TEA, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). Com o apoio de oficinas práticas, o projeto apresenta estratégias para lidar com comportamentos desafiadores tanto em casa quanto na escola, fortalecendo o cuidado com famílias atípicas e promovendo uma sociedade mais consciente da neurodiversidade.
A vice-governadora Mailza Assis participou da abertura do evento e destacou o compromisso da gestão estadual com as famílias acreanas. “Ações como essa fortalecem o nosso cuidado com as famílias acreanas. O estudo e a informação são ótimos aliados. Estamos perto das mães que mais precisam. Meu carinho e minha solidariedade a todas elas”, afirmou.
Mailza também ressaltou que o programa é resultado de uma ação conjunta entre diversas secretarias, coordenada pela Fapac. “Essa é uma resposta à necessidade que nós temos de buscar soluções reais para as famílias. A caravana vai percorrer todos os municípios, conversando com as mães, profissionais e crianças, para melhorar a forma de atendimento”, disse.
O presidente da Fapac, Moisés Diniz, reforçou o caráter pioneiro da iniciativa. “Precisamos abraçar as mães atípicas. Esse é o primeiro evento do tipo no Brasil, reunindo governo, pesquisadores e famílias para discutir políticas públicas e ações de apoio. Seguimos juntos, fortalecendo laços, inspirando famílias e capacitando profissionais para que nenhuma mãe e pessoa com deficiência seja deixada para trás”, afirmou.
Durante a passagem pela capital, as famílias atípicas puderam participar de oficinas sobre as temáticas, além de desfrutar de diversos serviços gratuitos, como orientações jurídicas, serviços de saúde, como tipagem sanguínea, orientações sobre saúde bucal e oferta de corte de cabelos.
O Programa Mentes Azuis recebeu R$ 1 milhão em emendas parlamentares da vice-governadora Mailza Assis, ainda em seu mandato como senadora, além de recursos dos deputados Eduardo Velloso, Maria Antônia Pinheiro e Manoel Morais. A iniciativa trabalha com o intuito de valorizar e apoiar mães atípicas, mulheres que cuidam de crianças com autismo ou deficiência intelectual, reconhecendo-as como agentes de transformação social. Os principais pilares do programa são pesquisa e produção científica; formação e capacitação e inclusão produtiva e empreendedorismo.
Entre as beneficiadas está Alessandra Gomes, mãe e autista, bolsista do projeto Mentes Azuis. Ela conta: “Sou autista e tenho duas filhas com autismo. Sou bolsista do projeto e tenho aprendido cada dia mais, todas essas oficinas nos ajudam a entender melhor nossos filhos e a nós mesmos. Além de que trocarmos experiências com outras mães, fortalecendo cada vez mais nossa rede de apoio.”
Outra participante do projeto é Maria Ferreira de Souza, avó atípica que diz aprender muito com as experiências: “Essa corrente construída por familiares é muito valorosa, onde uma ajuda a outra. Todo conhecimento é bem-vindo e facilita a nossa vida.”
Revalida 2025/2: prazo para envio de diploma médico começa hoje
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez
O prazo para os candidatos da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) enviarem a documentação comprobatória da formação médica começa nesta segunda (20) e vai até a próxima sexta-feira (24). O exame foi aplicado nesse domingo (19), em todo o país.
O diploma, certificado ou declaração que comprove a conclusão de curso de medicina deve ser enviado frente e verso por meio do Sistema Revalida, no formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 megabyte (MB).
No mesmo site, o interessado deve informar também dados da instituição de educação superior estrangeira de origem do diploma médico e o ano de conclusão do curso de medicina.
O documento estrangeiro precisa ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou órgão equivalente, além de estar autenticado pela autoridade consular brasileira. O documento que não seja escrito em língua portuguesa, inglesa, francesa ou espanhola deve ser acompanhado de tradução juramentada.
O participante da primeira etapa do Revalida 2025/2 que não enviar qualquer documentação comprobatória de conclusão de curso (diploma, certificado ou declaração) estará automaticamente reprovado por falta de documentação e o edital prevê que não será aceito envio dos documentos fora do prazo.
Caso a documentação comprobatória de conclusão de curso tenha sido enviada e aprovada em edições anteriores, não precisa enviar mais uma vez, pois a homologação é automática por meio do Sistema Revalida.
Resultado
O resultado do recurso do documento enviado deverá ser consultado no Sistema Revalida em 17 de novembro.
Se o documento não for aprovado, o participante poderá solicitar recurso ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 17 a 21 de novembro. O resultado final será conhecido em 5 de dezembro.
Caso o documento enviado não esteja em conformidade as regras do edital do Revalida 2/2025, o participante não poderá fazer a inscrição na segunda etapa do exame, mesmo que tenha obtido desempenho mínimo esperado (nota de corte) nas provas aplicadas nesse domingo.
Revalida
O processo do Revalida serve para avaliar a formação de brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior e querem exercer a medicina no Brasil.
O exame tem duas edições anuais e é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.
O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
Operação conjunta apreende mais de 150 quilos de drogas na fronteira do Acre com Rondônia
FICCO, PM e PRF interceptaram veículo com 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cocaína; motorista tentou fugir do Posto Fiscal Tucandeira
Uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 150 quilos de drogas na BR-364, na região de fronteira entre Acre e Rondônia. A ação foi desencadeada após a FICCO repassar informações sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes.
O automóvel foi identificado no Posto Fiscal Tucandeira, onde o motorista desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. Após perseguição, foi interceptado e preso no distrito de Vila Califórnia, em Rondônia.
Durante a revista, os agentes encontraram:
105,65 kg de maconha tipo skunk
28,7 kg de crack
18,5 kg de cloridrato de cocaína
Total: mais de 152 kg de entorpecentes
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na rede criminosa. A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre, atuando de forma coordenada no combate ao crime organizado na região.
