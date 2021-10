Inscrições para pós-graduação em gestão pública são prorrogadas

Mais uma oportunidade que o servidor efetivo do Estado terá para realizar a inscrição no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública, ofertado pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Universidade Federal do Acre (Ufac).

As inscrições foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 27. O servidor público pode se inscrever por meio da plataforma Moodle/Ufac, que está disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/posgp_ufac. Se o candidato não possuir cadastro na plataforma, precisará acessar a opção “Criar uma conta” e preencher todos os campos solicitados. As informações e passo a passo do certame estão disponíveis no edital.

São 600 bolsas para a pós, um convênio firmado entre governo do Estado e Universidade Federal do Acre. O servidor selecionado no processo seletivo realizará apenas uma pequena contrapartida, o Estado vai custear um valor de R$ 1.001,00, o equivalente a 70% do curso, e o servidor 30% do valor total, o que equivale em 12 vezes de R$ 35,75, descontados em folha de pagamento. Um investimento por parte do servidor para uma grande oportunidade em se especializar na área de Sustentabilidade em Gestão pública.

O curso será em formato de ensino a distância (EaD), e terá carga de 390 horas, com duração mínima de 12 meses. Para acessar o edital basta clicar Aqui.