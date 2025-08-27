Inscrições para palestra de Zico superam expectativas e governo avalia ampliar número de vagas

A palestra faz parte do conjunto de iniciativas realizadas pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo, com o objetivo incentivar o fortalecimento e surgimento de lideranças em diversas áreas do desenvolvimento

As inscrições para a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, que será ministrada pelo ex-jogador Zico em Rio Branco, no próximo dia 15 de setembro, foram temporariamente suspensas nesta quarta-feira, 27.

O motivo é a grande procura do público. O número de inscritos superou todas as expectativas logo no primeiro dia de abertura.

A equipe técnica agora avalia a possibilidade de ampliar a quantidade de vagas disponíveis, inicialmente estipulada em 2 mil, para atender à alta demanda.

O secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, informou que a procura superou qualquer projeção inicial. “Isso mostra a importância do evento e o quanto o Zico é uma referência de inspiração e superação. Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a essa palestra histórica”, afirmou.

A palestra faz parte do conjunto de iniciativas realizadas pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo, com o objetivo incentivar o fortalecimento e surgimento de lideranças em diversas áreas do desenvolvimento, bem como a difusão e a reflexão sobre conceitos de superação e motivação que impulsionem o protagonismo social na economia e na política local.

O governo informa que as inscrições já efetuadas serão mantidas e que, tão logo seja definida a ampliação do número de vagas, as inscrições serão reabertas e o público será avisado pelos canais oficiais.

