Inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios terminam neste domingo (15)

A banca organizadora do concurso da Educação do Acre, o Instituto Nosso Rumo, já disponibilizou nesta sexta-feira, 13, o resultado oficial da seleção. Candidatos podem acessar individualmente suas notas, os gabaritos definitivos, as folhas de respostas e as decisões sobre os recursos diretamente pelo site da instituição.

De acordo com as secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), a publicação no Diário Oficial do Estado ainda não foi realizada por questões operacionais, mas será veiculada em edição nos próximos dias, cumprindo o cronograma previsto.

Em nota pública, o governo reafirmou o compromisso com a lisura, a isonomia e a transparência em todas as etapas do certame, garantindo a legalidade do processo seletivo e o respeito aos princípios que regem a administração pública.

