Começa nesta segunda-feira, às 10h, as inscrições para o concurso da Polícia Rodoviária Federal.

O edital publicado no Diário Oficial da União, no dia 19 de janeiro, formaliza a abertura de 1.500 novas vagas para nível superior em qualquer área. Outro pré-requisito para ser um candidato é a carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Para as vagas ofertadas, a remuneração oferecida pela PRF é de até R$10.357,88, para jornada de 40 horas semanais.

Ao contrário do ano anterior, neste ano, o concurso será de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público. A seleção será realizada em duas etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 28 de março.

Os exames serão de caráter eliminatório e classificatório. Os participantes precisarão responder 120 questões de múltipla escolha, em que uma questão errada anulará uma certa.

