Inscrições para Medicina na Ufac começam na segunda-feira, 10; veja cronograma

A Universidade Federal do Acre (Ufac) inicia na próxima segunda-feira, 10, as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina, que seguem até o dia 14 de fevereiro. O edital com todas as informações será publicado ainda nesta sexta-feira, 7, conforme anunciado pela reitora Guida Aquino em coletiva de imprensa.

De acordo com a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, a seleção será exclusiva para candidatos que participaram do Enem em 2024. “O sistema utilizado puxará as notas diretamente das provas, aplicando os pesos definidos no edital. Peso dois para redação; peso três para ciência da natureza; peso um para matemática, humanidades e peso dois para linguagens”, explicou.

Além disso, será aplicado o bônus regional de 15% na média final para candidatos que atenderem aos critérios. “O bônus é destinado a estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou privadas do Acre ou de regiões próximas”, informou Damasceno.

A primeira chamada regular está prevista para o dia 17 de fevereiro.

Decisão para manter bônus regional

A reitora Guida Aquino explicou que a retirada do curso de Medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi uma medida deliberada pelo Conselho Universitário (Consu) após notificação do Ministério da Educação (MEC) sobre a exclusão do bônus regional em seleções via Sisu.

“Convocamos o Consu e mostramos que, antes do bônus, apenas quatro ou cinco alunos que haviam estudado no Acre ingressavam no curso. Com o bônus, esse número chegou a quase 50%. A decisão foi unânime no Conselho, e agradeço a todos os conselheiros por compreenderem essa importância”, destacou a reitora.

Ela também ressaltou que, embora o processo seletivo seja fora do Sisu, ele não se caracteriza como vestibular. “Continuamos usando a nota do Enem, mas com um sistema próprio para preservar a inclusão regional”, acrescentou.

O edital também seguirá as diretrizes da Lei 12.711/2012, mantendo a reserva de pelo menos 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, além de contemplar cotas para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Enquanto Medicina adota um processo seletivo próprio, os demais cursos da Ufac permanecem integrados ao Sisu, com a oferta de mais de 2,2 mil vagas.

